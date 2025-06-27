Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor

Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor
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İş adamı Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Holding, Türkiye'nin en büyük orijinal yedek parça üretimi yapan şirketlerinden biri olan Ditaş'ı, BDY Group İnşaat A.Ş'ye devretme kararı aldı.

Doğan Holding, yıllık 7 milyon 800 bin adetlik üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük orijinal yedek parça üretimi yapan şirketlerinden biri olan halka açık Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'deki yüzde 68,24 paylarının tamamını BDY Group İnşaat A.Ş'ye devretme kararı aldı. Doğan Holding'e ait payların satış ve devri Rekabet Kurulu'nun onayı ardından tamamlanacak.

DÜNYA OTOMOTİV PAZARINA ÜRÜN TEDARİKİ SAĞLIYOR

1972 yılında kurulan ve rotbaşı, rotil, rotkolu, salıncak kolu, çeki kolu, stabilizatör kolu ve V çeki kolu gibi araç alt yapı parçaları üretiminde yıllık 7 milyondan fazla adette üretim gerçekleştiren Ditaş, hem Türkiye'de hem de dünya otomotiv pazarlarına ürün tedariki sağlıyor. Ditaş son olarak otomotiv sanayi için sac parça, sac kalıpları, sıcak ve soğuk dövme parçalar ile boru üretiminde de faaliyetlerini artırdı.

"HİSSELERİMİZİN TAMAMINI DEVRETMEK ÜZERE ANLAŞTIK"

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, "Doğan Holding olarak odaklı ve sadeleşmiş bir portföy oluşturma hedefimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda sac ayaklarımız olarak gördüğümüz ana sektörlerimizde derinleşmemizi ve büyümemizi sürdürürken farklı yatırım anlayışı ve odağını bu alana yapan yatırımcılarla büyüyeceğine inandığımız alanlardan çekiliyoruz. Bu kapsamda 1990 yılından itibaren Grubumuzda bulunan Ditaş'a Türkiye'nin önemli yatırım gruplarından olan BDY Group'un ilgisi sonrası Ditaş'taki hisselerimizin tamamını devretmek üzere anlaşmaya vardık" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Reis bir adamın üstünü çizdimi bir daha iflah olmaz gider gelir ağlama duvarına sızlanır

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Çin korkusu Yusuf Yusuf ..

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