Doğal Taş Proje Yarışması ödülleri Agora Ören Yeri'nde sahiplerini buldu

Ege Maden İhracatçıları Birliğince 6'ncısı düzenlenen AMORF Doğal Taş Proje Yarışması'nda dereceye giren proje sahiplerine ödülleri verildi.

Agora Ören Yeri'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Alper Eriten, Türkiye'nin doğal taş zenginliğinin önemli bir potansiyeli barındırdığını, bu değerin işleme, teknoloji ve tasarımla katma değere dönüştürüldüğünü söyledi.

Ülkenin doğal taş zenginliğini özgün bir tasarım kimliğiyle dünyaya taşımanın önemli olduğunu vurgulayan Eriten, "Doğal taş denildiğinde ülkemizin yalnızca güçlü bir ham madde kaynağı değil aynı zamanda işlenmiş ürünlerde, tasarımda ve katma değerde öne çıkan bir ülke olarak anılmasını bakanlık olarak hedefliyoruz." dedi.

2025 yılında madencilik sektöründe ihracatın 6,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini anlatan Eriten, "Doğal taş sektöründe ise gerçekleştirilen 2,1 milyar dolarlık ihracat ile dünyada Çin ve İtalya'dan sonra en fazla doğal taş ihracatı gerçekleştiren 3. ülke konumunda olduğumuzu gururla belirtmek isterim. Dünya doğal taş ihracatının yüzde 12,7'si ülkemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Türk doğal taşının kalitesi ve estetik gücüyle dünya pazarlarında önemli bir yer edinmiş olması bizler için gurur vericidir. Biz bu başarılarla yetinmeyip işlenmiş, tasarımıyla öne çıkan ve markalaşmış ürünlerle küresel pazarlarda daha sağlam bir sektör yapısı oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eriten, ihracatçıların dünya pazarına daha rahat açılmaları için bakanlık olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını ve destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu da AMORF Doğal Taş Proje Yarışması'nın 6'ncısını düzenlediklerini söyledi.

Doğal taşın doğru işlenmesi durumunda kullanıldığı yerlerde bir yapı malzemesi olmaktan çıkarak medeniyetleri gelecek kuşaklara aktaran sanat eserlerine de dönüştürülebildiğini anlatan Alimoğlu, "AMORF ile tam da ulaşmak istediğimiz bu. Bu yıl yarışmamıza 223 proje başvurusu aldık ve dereceye giren 3 projeyi belirledik. Ayrıca 3 projeye de teşvik ödülü vereceğiz. Ayrıca 7 kategoride ihracat şampiyonlarımızı da ödüllendireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de doğal taş sektörünün emin adımlarla büyümeye devam ettiğini belirten Alimoğlu, "Biz de Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak bu yılın ilk 8 ayında ihracatımızı yüzde 19 artırarak 1 milyar dolara ulaştırdık ve büyüme ivmemizi sürdürdük. Bizler her zaman olduğu gibi ülkemiz için üretmeye, katma değer yaratmaya, ihracatımızı artırmaya ve Türk madencilik sektörünün sesini dünyanın dört bir yanına duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren proje sahiplerine ödülleri verildi.

Kaynak: AA