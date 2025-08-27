Doğa Koleji Ortaokul Öğrencilerinin Akıllı Rehabilitasyon Projesi TEKNOFEST 2025'e Katılıyor

Doğa Koleji İzmir Bornova Kampüsü ortaokul öğrencilerinin oluşturduğu "BioMechanics" takımı, omuz rehabilitasyonuna yönelik geliştirdikleri akıllı cihaz projesiyle TEKNOFEST 2025'in Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji İzmir Bornova Kampüsü 7. sınıf öğrencileri Sare Erkonak, Duru Naz Hazır, Metehan Ata Doğan, misafir öğrenci Mert Yıldız'dan oluşan takım, mühendislik ile sağlık teknolojilerini buluşturduğu "ExoShoulder" projesiyle jüri tarafından büyük beğeni topladı.

Kodlama ve Robotik Öğretmeni Muhammed Emin Uçar'ın danışmanlığındaki BioMechanics Takımı'nın geliştirdiği "ExoShoulder", omuz sakatlıklarının tedavisinde fizyoterapistlere dijital destek sunan, yapay zeka destekli rehabilitasyon cihazı olarak dikkati çekiyor.

Omuz hareketlerini analiz eden yenilikçi cihaz, kullanıcıya özel egzersiz programları sunarak, hem sporcuların hem de tedavi sürecindeki hastaların iyileşme hızını artırmayı amaçlıyor.

Altı aylık yoğun bir AR-GE sürecinin ardından tamamen öğrenciler tarafından tasarlanan proje, uzman doktorların onayından geçerek TEKNOFEST jürisinin dikkatini çekmeyi başardı. Cihaz, taşıdığı toplumsal fayda ve teknik yeterlilikle sağlık alanında umut vadeden teknolojiler arasında gösteriliyor.

Bu önemli başarı, Doğa Koleji'nin eğitim anlayışının ve öğrencilerine kazandırdığı bilimsel düşünme, araştırma, yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Doğa Koleji, öğrencilerini sadece akademik olarak değil, aynı zamanda toplumsal fayda odaklı projeler üretmeye teşvik eden bir vizyonla geleceğe hazırlıyor.

Kodlama, robotik, yapay zeka ve biyoteknoloji gibi alanlarda sunduğu gelişmiş altyapı sayesinde öğrencilerine gerçek yaşam problemlerine yönelik çözümler üretme fırsatı sunan Doğa Koleji, bu projeyle bir kez daha bilimsel eğitimin gücünü ortaya koydu.

BioMechanics takımı, 17-21 Eylül arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2025 Türkiye Finalleri'nde Doğa Kolejini ve İzmir'i temsil edecek. Türkiye'nin dört bir yanından gelen finalist takımlarla yarışacak öğrenciler, büyük motivasyon ve özveriyle final hazırlıklarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioMechanics Takım Kaptanı Sare Erkonak, projeyi, büyükannesinin yaşadığı hareket kısıtlılığından yola çıkarak geliştirdiğini belirtti.

Erkonak, "Sağlık teknolojileriyle çözüm üretmek ve şimdi Türkiye finaline kalmak bizim için büyük bir gurur. Okulumuzu ve İzmir'i temsil etmekten onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.