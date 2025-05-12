Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Doğa Koleji Öğrencileri Brüksel'de Uluslararası Eğitim Deneyimi Yaşadı

Doğa Koleji Öğrencileri Brüksel'de Uluslararası Eğitim Deneyimi Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğa Koleji lise öğrencileri, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirdikleri rol çalışması ve Benelüks ülkelerini kapsayan kültürel program ile uluslararası düzeyde eğitim deneyimi kazandı.

Doğa Koleji lise öğrencileri, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirdikleri rol çalışmasıyla ve Benelüks ülkelerini kapsayan kültürel ve akademik programla uluslararası düzeyde eğitim deneyimi yaşadı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji, yenilikçi müfredat yaklaşımı ve uluslararası işbirlikleriyle öğrencilerine yalnızca akademik başarı değil, aynı zamanda entelektüel derinlik ve dünya vatandaşlığı bilinci kazandırmayı sürdürüyor.

Brüksel, Amsterdam, Rotterdam ve Lüksemburg'u içine alan program, öğrencilerin sadece bilgi edinmesini değil, aynı zamanda öğrendiklerini küresel ölçekte uygulamalarına olanak tanıdı.

Eğitim, diplomasi, kültür ve bilim ekseninde düzenlenen etkinlikler, katılımcı öğrencilerin entelektüel gelişimini destekledi.

Avrupa Parlamentosu'nda Brüksel'in otantik salonlarında gerçekleştirilen model parlamento çalışmasında, öğrenciler AB milletvekili rollerine bürünerek güncel Avrupa politikalarını tartıştılar, çözüm önerileri sundular ve gerçek zamanlı geri bildirim aldılar.

Eğitim temalı oturumlarda öğrenciler, resmi müzakere teknikleri, etkili sunum becerileri ve ikna stratejileri üzerine uygulamalı deneyimler kazanarak uluslararası iletişim yetkinliklerini geliştirdiler.

Avrupa Parlamentosu deneyimini takiben, öğrenciler dört gün boyunca Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'u kapsayan Benelüks Kültür Programı'na katıldılar. Amsterdam'dan Rotterdam'a, Brüksel'den Lüksemburg'a uzanan bu keşif rotasında öğrenciler; sanat tarihi, mimari, sürdürülebilir şehir planlama, siyaset bilimi ve STEM gibi çok disiplinli alanlarda teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı buldular.

Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'u kapsayan Benelüks Kültür Programı kapsamında öğrenciler dört gün boyunca sanat tarihi, mimari, sürdürülebilir şehir planlama, siyaset bilimi ile Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında edindikleri bilgileri yerinde inceleme fırsatı buldu.

Sanat eleştirisi ve yorumlama becerilerini geliştirirken Avrupa mimarisi, kamu sanatı ve kültürel miras üzerine derinlemesine analizler yapan öğrenciler diplomasi, Avrupa entegrasyonu ve sürdürülebilir kalkınma gibi küresel meseleler üzerine düşünme fırsatı elde etti.

"Öğrencilerimizi geleceğe global bir bakış açısıyla hazırlamaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Uluslararası Ofis ve Yurt Dışı Eğitim Programları Koordinatörü Gonca Taşar, amaçlarının yalnızca bilgi aktarmak değil, öğrencilerinin dünyayı okuyabilen, kültürlerarası etkileşimi güçlü, çözüm odaklı ve küresel ölçekte düşünebilen bireyler olarak yetiştirmek odluğunu belirtti.

Taşar, "Avrupa Parlamentosu'nda ve Benelüks ülkelerinde yürüttüğümüz bu program, öğrencilerimize uluslararası arenada gerçek yaşam senaryoları sunarak teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı tanıdı. Doğa Koleji olarak, öğrencilerimizi geleceğe global bir bakış açısıyla hazırlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi

Eren Bülbül'ün annesi PKK'nın silah bırakması sonrası ilk kez konuştu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.