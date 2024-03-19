Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: Irak'a uygulanan vize sorunu çözülmeli

Güncelleme:

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Irak vatandaşlarına uygulanan vizenin getirdiği sorunlara dikkat çekti. Kaya, Irak ile ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önündeki en büyük engelin vize uygulaması olduğunu belirtti ve sınır kapılarında vize uygulamasının bir an önce başlatılması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Irak vatandaşlarına uygulanan vizenin getirdiği sorunlara dikkat çekti.

DTSO'dan yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Mehmet Kaya, 2023 yılında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 3'üncü ülkenin Irak olduğunu belirterek, Türkiye'nin 2023 yılında Irak'a 12 milyar 789 milyon dolar ihracat yaptığını hatırlattı.

Diyarbakır'ın ise 2023 yılında toplam ihracatının yüzde 49'unu Irak ile yaptığını ifade eden Kaya, "Tüm bu verilere baktığımız Irak, bölgenin ve Türkiye'nin ihracatında önemli bir partnerdir. Irak ile ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önündeki en büyük engel vize uygulamasıdır. Vize başvuruları uzun süre bekletiliyor. Vize uygulaması bölgemizin kalkınmasında önemli bir engele dönüşmüştür" dedi.

"Sınır kapılarında vize uygulaması bir an önce başlatılmalı"

Diyarbakır'ın sağlık turizmi açısından da önemli bir konumda olduğunu dile getiren Kaya, "2022 yılında Irak'tan gelip hastanelere giriş yapan Iraklı sayısının 1 milyon 300 civarında olduğunu ve özel kliniklere gidenleri de baz alırsak bu sayının 2 milyonu geçtiğini söyledi. Bölgeden günde 4 bin tırın Irak'a gittiğini ifade eden Kaya, "Irak ile yapılan vize uygulamasında 180 dolar ücret alınıyor ve kısa süreli vize veriliyor. Irak'ın komşu ülkelerine baktığımızda İran ve Suriye ile vizesiz uygulama yapıyor. Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Çin ise 30 dolar civarında ücret alıyor. Bölgenin özel ve kamu sağlık altyapısı çok gelişmiş ve tüm ülkelere hizmet verebilecek niteliktedir. Yakında başlayacak olan Diyarbakır - Erbil THY uçuşlarının randımanlı ve sürekli çalışabilmesi için Irak vatandaşlarına uygulanan vizenin ucuz ve kolaylaştırılması zorunluluğu vardır. Bölgenin kalkınması için sınır kapılarında vize uygulaması bir an önce başlatılmalı. Bölge illerinin yatırım çekmesi ve kalkınması açısından önemlidir" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Kaya Diyarbakır Vize Irak Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title