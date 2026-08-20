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Diyarbakır OSB kendi elektriğini üretecek... 5 MW kapasiteli GES projesinde ilk kazma vuruldu

Diyarbakır OSB kendi elektriğini üretecek... 5 MW kapasiteli GES projesinde ilk kazma vuruldu
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Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) enerji ihtiyacını karşılayacak 5 megavatlık Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde çalışmalar başladı. Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, 65 bin metrekarelik alana kurulacak tesisin yılda 8 milyon kilovatsaat elektrik üreteceğini duyurdu.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nin ( Osb ) enerji ihtiyacını karşılayacak 5 megavatlık Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde çalışmalar başladı. Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, 65 bin metrekarelik alana kurulacak tesisin yılda 8 milyon kilovatsaat elektrik üreteceğini duyurdu.

Diyarbakır OSB yönetimi, bölgenin enerji ihtiyacına çevreci bir çözüm sunmak amacıyla hayata geçirdiği 5 MW kapasiteli Arazi GES projesinde fiziki startı verdi. Tesisin kurulacağı alanda saha tesviye ve drenaj çalışmaları hızla devam ederken, projenin tamamlanmasıyla birlikte OSB'nin hizmet binaları ve çevre aydınlatmalarında kullanılan enerjinin bu üretimle karşılanması hedefleniyor.

"8 BİN 100 GÜNEŞ PANELİ YER ALACAK"

Projenin teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, santralin devasa bir alana inşa edileceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Yaklaşık 65 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak santralimizde toplam 8 bin 100 güneş paneli yer alacak. Yıllık yaklaşık 8 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek tesisimiz, Organize Sanayi Bölgemizde bulunan hizmet binalarımızın ve çevre aydınlatmalarımızın enerji ihtiyacını karşılayacak. Böylece OSB'nin kendi kullanımındaki enerji ihtiyacına önemli bir katkı sağlamış olacağız."

"İHTİYAÇ DUYULAN ELEKTRİĞİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ KENDİMİZ KARŞILAYACAĞIZ"

Altyapı hazırlıklarının ardından panel kurulumlarına geçileceğini belirten Fidan, sürecin işleyişine dair şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda santralimizin kurulacağı alanda tesviye ve drenaj işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Arazinin hazırlanmasının ardından diğer kurulum çalışmalarına geçeceğiz. Projemizi tamamladığımızda OSB'mizin hizmet binaları ve çevre aydınlatmalarında ihtiyaç duyulan elektriğin önemli bir bölümünü kendi GES tesisimizden karşılamış olacağız."

Kaynak: ANKA
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