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Diyarbakır OSB’de İstişare Kurulu oluşturuldu

Diyarbakır OSB’de İstişare Kurulu oluşturuldu
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Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi, sanayicilerin görüş ve önerilerini yönetim süreçlerine daha güçlü şekilde yansıtmak, ortak aklı büyütmek ve OSB’nin geleceğine ilişkin kararların daha geniş bir istişare zeminiyle alınmasını sağlamak amacıyla 60 kişiden oluşan İstişare...

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) yönetimi, sanayicilerin görüş ve önerilerini yönetim süreçlerine daha güçlü şekilde yansıtmak, ortak aklı büyütmek ve OSB'nin geleceğine ilişkin kararların daha geniş bir istişare zeminiyle alınmasını sağlamak amacıyla 60 kişiden oluşan İstişare Kurulu oluşturdu.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi M. Şirin Açar Kongre Merkezi'nde dün akşam gerçekleştirilen toplantıda, Diyarbakır OSB'nin mevcut çalışmaları ve faaliyetleri hakkında kurul üyelerine bilgi verildi. OSB'nin faaliyet raporu sunularak, yürütülen çalışmalar, mevcut durum ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı. Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alındığı toplantıda Diyarbakır OSB'nin bugünü ve geleceği masaya yatırılırken, sanayicilerin bilgi, deneyim ve sahadaki gözlemleriyle bölgenin ihtiyaçları ortaya konuldu. OSB'nin gelişimini hızlandıracak adımlar, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve sanayicilerin karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri ortak akıl anlayışıyla değerlendirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki organize sanayi bölgelerinde örneği bulunmayan İstişare Kurulu belirli periyotlarla toplanarak, sanayicilerin sorunlarına ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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