Diyarbakır Lice'de Altyapı Çalışmaları İncelendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Lice ilçesinde yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi. Lice'de İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi kapsamında 41 kilometre kanalizasyon, 69 kilometre içme suyu hattı döşendi ve su depolarının inşaatı tamamlandı. Proje tamamlandığında Lice ilçesi örnek bir ilçe haline gelecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Lice ilçesinde yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ve İLBANK iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Lice'de İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi uygulandı.

Ekipler, 41 kilometre kanalizasyon, 69 kilometre içme suyu hattı döşedi, 500 ile 700 metreküp kapasiteye sahip su depolarının inşaatını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çiftçi, Lice Kaymakamı Kerem Yenigün ve DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ilçede yapımı gerçekleşen altyapı çalışmalarını inceledi, teknik personelden bilgi aldı.

Tutşi, projeyi nüfus, imar planına göre 2055 yılını baz alarak hazırladıklarını belirterek, "Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı da tamamlandığında Lice ilçemiz, içme suyu, kanal, yağmur suyu altyapısı ile örnek bir ilçe haline gelmiş olacak." ifadesini kullandı.