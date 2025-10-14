Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır İpeği Strateji Buluşması Çalıştayı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'ın tarihsel, kültürel ve ekonomik zenginliğine vurgu yaparak, çalıştayın ortak akılla yürütülecek stratejik bir sürecin başlangıcı olduğunu ifade etti. Vali Zorluoğlu konuşmasında, Diyarbakır'ın ipek üretiminde önemli bir geçmişe sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Diyarbakır İpeği Strateji Buluşması, şehrimizin ipek böcekçiliği alanında ufkunu açacak, bu sektörü yeni bir düzeye taşıyacak sonuçlar üretecektir. Bugün kamu, özel sektör ve sivil toplumun temsilcileriyle aynı masa etrafında bir araya gelmemiz, Diyarbakır ipeğinin yeniden markalaşması için önemli bir adımdır."

Vali Zorluoğlu konuşmasında ayrıca Diyarbakır'ın binlerce yıllık geçmişine vurgu yaparak, "Diyarbakır'ın bilinen tarihi binlerce yıl öncesine uzanıyor. Bu topraklar, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Asur'dan Roma'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar birçok uygarlığın izleri bugün hala surlarımızda ve Hevsel Bahçelerinde görülebiliyor" dedi.

Vali Zorluoğlu, kentin turizm potansiyeline dikkat çekerek, Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağının UNESCO Kalıcı Miras Listesi adaylığı sürecinin Diyarbakır için tarihi bir kazanım olacağını vurguladı. Şehrin son dönemdeki gelişim ivmesine dikkat çeken Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın artık hem güvenli hem de üretken bir şehir olduğunu dile getirerek, "Bugün Diyarbakır'da turizm konuşuluyor, üretim konuşuluyor, sanayi ve tarım konuşuluyor. Silvan Barajı'ndan Kulp'taki ipekböcekçiliğine kadar her alanda kentimiz kalkınmanın eşiğinde. Önümüzdeki yılların Diyarbakır için çok daha parlak olacağına inanıyorum" diye konuştu.

GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral ise konuşmasında, Diyarbakır'ın sahip olduğu ipek geleneğini yeniden canlandırmanın bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Maral, "GAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak temel amacımız, halkın gelir ve yaşam düzeyini yükseltmek, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bu hedef doğrultusunda, sahada yürüttüğümüz model, ölçeklenebilir ve tekrarlanabilir projelerle çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Katılımcıların katkılarıyla yürütülen çalıştayda, Diyarbakır ipeğinin markalaşması, üretim kapasitesinin artırılması, istihdam imkanlarının genişletilmesi ve uluslararası pazarlarda görünür hale gelmesi için stratejik planlamalar ele alındı. - DİYARBAKIR