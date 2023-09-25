Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezi, Boğazkere ve Diyarbakır Peynirleri Tadım Etkinliği Düzenledi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Gastro İnovasyon Merkezi, Boğazkere ve Diyarbakır Peynirleri Tadım Etkinliği'ne ev sahipliği yaptı. Programda, yöredeki Boğazkere üzümü ve peynir üretim alanları gezildi. Ayrıca, AB Türkiye Delegasyonu ve Diyarbakır AB Bilgi Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, tescilli ürünlerin pazarlanması ve markalaşması için işbirlikleri sağlandı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) bünyesinde kurulan Gastro İnovasyon Merkezi, hafta sonu Boğazkere üzümü ve Diyarbakır peyniri tadım etkinliğine ev sahipliği yaptı.

DTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan Gastro İnovasyon Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen "Tadım Günleri" etkinliği "Avrupa Miras Günleri" etkinliğine denk getirilerek AB Türkiye Delegasyonu ve Diyarbakır AB Bilgi Merkezi iş birliğiyle yapıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen uzmanlar, işletme temsilcileri, araştırmacılar ve gazetecilerden oluşan 25 kişilik ekip, 22 Eylül Cuma günü, Ergani, Eğil, Dicle ve Çermik ilçelerini içeren programda yöredeki Boğazkere üzümü ve peynir üretim alanlarını ziyaret etti.

Eğil'de, üzüm sıkma, pekmez, sucuk ve pestil yapım aşamalarını gözlemleyen katılımcılara, kentin zengin üzüm çeşitleri tanıtıldı, üzümden yapılan lezzetler tattırıldı. Daha sonra Dicle ilçesi Bahçelievler köyündeki Boğazkere üzüm bağlarında üreticilerle bir araya gelindi.

Üreticilerle görüşen uzman ekip, Ergani ilçesine geçerek buradaki üzüm bağlarını inceledi, üreticilerle bir araya geldi.

Boğazkere üzümünden elde edilen ürünler ile Diyarbakır peynir çeşitlerinin yer aldığı tadım etkinliğinde, ürünlerin ulusal ve uluslararası düzeyde farklı pazarlara sunumu, farklı mutfaklarda kullanımına dair katılımcıların önerileri alındı ve iş birlikleri sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Boğazkere üzümü için de AB coğrafi işaret tescil başvurusu çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Gastro İnovasyon Merkezi bünyesinde farklı etkinliklerle kente özgü farklı yöresel ürün ve lezzetlere odaklandıklarını kaydetti.

Özellikle kırsal alanları içeren özgün rotaların oluşturulması ve tescilli ürünlerin ticarileşmesi ve markalaşmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Kaya, "Ekip etkinliğin ikinci gününde Çermik ve Çüngüş ilçelerindeki ev ve mandıralarda peynir yapım işlemlerini gözlemledi, ardından eski usul Boğazkere üzüm bağlarıyla tanınan Çermik ilçesine bağlı Kuyu köyündeki bağları gezdi, üreticilerle görüştü."

Açıklamada ayrıca 30 Eylül'de Hevsel Bahçelerinde "Hevsel Şenliği" yapılacağı belirtildi.