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TARSİM bilgilendirme toplantısı Diyarbakır'da gerçekleştirildi

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TARSİM, Diyarbakır'da düzenlediği toplantıyla tarım sigortaları hakkında bilgilendirme yaptı, iklim değişikliğine karşı sigortanın önemi vurgulandı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından Diyarbakır'da tarım sigortalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, tarım sigortalarına ilişkin bilgilendirme yapılarak katılımcıların soruları yanıtlandı.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, TARSİM Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyetin yanı sıra Diyarbakır İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, ziraat odaları ve birliklerden yetkililer katıldı.

Açılış konuşmasını Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan'ın yaptığı toplantıda söz alan Kamil Özdemir, Diyarbakır'ın geniş ekilebilir arazileriyle Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezleri arasında yer aldığını belirterek, tarım sigortaları açısından ciddi bir potansiyele sahip olduğuna değindi. Özel ise Türkiye geneli ve Diyarbakır özelindeki tarım sigortaları verileri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıda, tarım sigortasının son yıllarda etkisini artıran iklim değişikliğinin tarımsal faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı vazgeçilmez bir güvence olduğu vurgulanırken, üreticilerin TARSİM'in sunduğu olanaklardan daha etkin faydalanabilmesine yönelik yürütülebilecek çalışmalar ve işbirlikleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Enes Ege
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