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Diyarbakır'da Soja Ekimi 35 Bin Dekara Ulaştı

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Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, bu yıl 35 bin dekar alanda soya fasulyesi ekimi gerçekleştirildiğini ve elde edilecek verimin 500 kilogramın üzerinde olmasının beklediğini açıkladı.

Diyarbakır'da bu yıl 35 bin dekar soya fasulyesi ekildi

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar :

"Şu an aldığımız tahmine göre, tarlada 500 kilogramın üzerinde verim elde edilecek"

"Eğer bu şekilli ile sonuçlanırsa önümüzdeki yıllarda Diyarbakır genelinde çok ciddi ekim alanlarına ulaşacağı aşikardır"

"Üründe pazarlama sorunu yok, tercih edilen ve aranan bir ürün"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, "Bu sene yaptığımız proje ile yaklaşık olarak 14 bin 500 dekar alana yetecek kadar yüzde 75 hibeli sertifikalı soya tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Bu, bir lokomotif oldu. Akabinde üreticilerimizin kendi imkanlarıyla yaptıkları ekimlerle beraber Diyarbakır'da geldiğimiz noktada yaklaşık olarak 35 bin dekar soya ekimi gerçekleştirdik" dedi.

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Çınar ilçesi Bozçalı köyünde soya çeşitlerinin tanıtıldığı "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi. Burada konuşan İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, bu sene yaptıkları proje ile yaklaşık olarak 14 bin 500 dekar alana yetecek kadar yüzde 75 hibeli sertifikalı soya tohumu dağıtımı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Bunun bir lokomotif olduğunu ifade eden Atalar, "Akabinde üreticilerimizin kendi imkanlarıyla yaptıkları ekimlerle beraber Diyarbakır'da geldiğimiz noktada yaklaşık olarak 35 bin dekar soya ekimi gerçekleştirdik. Onun bir kısmı gördüğünüz gibi birinci ürün. Bir kısmı da ikinci ürün olmak üzere farklı şekillerde ekimi gerçekleştirildi. Bu hafta içinde de hasadı gelecek" dedi.

"Bu ürün, özelikle yağ sanayisinde kullanılan bir ürün olmakla beraber, yağı alındıktan sonra geriye kalan ise yüzde 35'e yakın protein içermesiyle nedeniyle hayvan beslenmesi, özelikle kanatlı sektörünün yem hammaddesinin temel katkılarından bir tanesi" diyen Atalar, şöyle konuştu:

"Böyle bir özelliği var. Bu, değerli bir ürün. Ülkemizin ithalat yaptığı, ihtiyacımız olan bir ürün. Bunun yanı sıra ekimi yapılan tarlada toprağı iyileştirme yönünde çok ciddi katkısı var. Bakanlığımız bu yıl uygulamaya koyduğu tarımsal üretim planlaması yeni modeline göre artık iki sene üst üste pamuk ekimi gerçekleştirilmeyecek. Dolayışla pamuktan sonra farklı bir ürün ekilmesi gerekecek."

"Üründe pazarlama sorunu yok, tercih edilen ve aranan bir ürün"

Buradan alınacak verimle bu işin gidişatının değişeceğini kaydeden Atalar, "Şu an aldığımız tahmine göre, tarlada 500 kilogramın üzerinde verim elde edilecek. Eğer bu şekilli ile sonuçlanırsa önümüzdeki yıllarda Diyarbakır genelinde çok ciddi ekim alanlarına ulaşacağı aşikardır. Üründe pazarlama sorunu yok, tercih edilen ve aranan bir ürün" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, çok sayıda üretici katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Ekonomi

Mustafa Ertan Atalar Diyarbakır Tarım

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