Diyarbakır'da bayram öncesi denetim yapıldı

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, Sebze ve Meyve Hali ile Şehirler Arası Otobüs Terminalindeki işletmeleri Kurban Bayramı öncesinde denetledi.

Tüketici haklarının korunması amacıyla Diyarbakır'da denetimler sıklaştırıldı. Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların en yoğun olduğu yerlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Ticaret İl Müdürü Zafer Atik'in eşlik ettiği denetimlerde ekipler, özellikle fiyat etiketlerinin düzensiz olduğu Sebze ve Meyve Hali ile Şehirler Arası Otobüs Terminalindeki işletmelerde incelemelerde bulundu.

Sebze ve Meyve Halindeki esnafları tek tek uyaran Atik ve ekibi daha sonra Şehirler Arası Otobüs Terminaline geçti. Burada da bilet satışı yapan firmaları tek tek uyaran ekipler daha sonra Atik öncülüğünde şehirlerarası yolculuk yapan yolculara haklarını anlattı.

Denetimlerin ardından İl Müdürü Atik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Atik, "Bakanlığımız talimatları doğrultusunda Kurban Bayramı'na kadar Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü olarak sebze ve meyve toptancı hallerimizde, otogarda ve otobüs terminallerinde denetimlerimizi gerçekleştireceğiz. 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında denetimler yapacağız. İlk denetimlerimizi Diyarbakır Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde gerçekleştirdik. Burada ürünlerin üzerindeki künyeleri kontrol ettik. HKS dediğimiz Hal Kayıt Sistemi mobil uygulaması üzerinden sebze ve meyvelerin safahatına baktık. Gerçekleştirdiğimiz denetimlerde ürünlerin üzerinde künye bulunup bulunmadığını, künyelerin güncel olup olmadığını, gerçek dışı fiyat üzerinden faturalanıp faturalanmadığını ve fahiş fiyat artışı olup olmadığını kontrol ettik. Şimdi ise Diyarbakır Otogarı'nda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Burada da aynı şekilde bilet fiyatları üzerinde haksız fiyat artışı olup olmadığını denetliyoruz. Aynı zamanda Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında fiyat listelerinin bulunup bulunmadığını, vatandaşların rahatlıkla görebileceği yerlere asılıp asılmadığını kontrol ediyor ve buna yönelik denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

