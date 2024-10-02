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Diyarbakır'da İlk İpek Ameliyat İpliği Üretimi Başladı

Diyarbakır'da İlk İpek Ameliyat İpliği Üretimi Başladı
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bulunan Türkiye'nin tek ipek iplik fabrikasında, ülkenin %100 dışa bağımlı olduğu ipek ameliyat ipliği üretimi gerçekleştirilmeye başlandı. Fabrika, 2008'de temeli atıldıktan sonra çeşitli desteklerle 2014 yılında faaliyete geçti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bulunan Türkiye'nin tek ipek iplik fabrikasında, ülkenin yüzde 100 dışa bağımlı olduğu ipek ameliyatı ipliği ilk defa üretilmeye başlandı.

Kulp ilçesinde bulunan Türkiye'nin tek ipek iplik fabrikasının temelleri 2008 yılında atıldı. 2008-2013 yılları arasında makine alım ve inşaat süreci devam etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası tarafından koordine edilen, yerelde ise Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen SEECO Projesi kapsamında destek sağlandı.

Kulp Koza Üreticileri Kooperatifi Başkanı Mizbah Çaçan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, ipek fabrikasının temellerinin 2008 yılında atıldığını hatırlatıp, 2008-2013 yılları arasında makine alımı ve inşaat süreci devam ettiğini, 2014 yılında Karacadağ Kalkındırma Ajansı'ndan aldıkları destek ile tesisi faaliyete soktuklarını söyledi.

"Ülkemizde bu iplik üretimi ilk defa yapılıyor"

2014 yılından itibaren tesisin çalışmaya devam ettiğini belirten Çaçan, "Tesisimizde ipek iplik üretmekteyiz. Aynı zamanda Türkiye'deki halıcılara da ham iplik üretimi yapmaktayız. Bu yıl, ülkemiz ipek ameliyat ipliğinde yüzde 100 dışa bağımlıdır. Katma değerli ürünler üretebilmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın SEECO Projesine başvurduk. Ülkemiz yüzde 100 dışa bağımlı olduğu ameliyat ipliğini üretebilmek için projeye başvurduk. Projemiz onaylandı, geçti. Makinelerimiz kurduk, şu anda makinelerimiz test aşamasında. Aynı zaman ruhsatlandırma için Tarım ve Orman Bakanlığı'na da başvurduk. Veteriner hizmetlerinde kullanılacak ipek ipliği üretimi yapıyoruz. Ülkemizde bu iplik üretimi ilk defa yapılıyor" dedi.

"Ülkemizdeki tek ipek iplik fabrikasıdır"

Kulp ilçesinin ipek böceği yaş koza üretiminde Türkiye'nin yaklaşık olarak yüzde 70'ini üretmekte olduğunu aktaran Çaçan, "Aynı zamanda şu anda içinde bulunduğumuz ipek fabrikası, ülkemizdeki tek ipek iplik fabrikasıdır. İşletmemizde 22 kişiyi istihdam etmekteyiz. Bunların yarısı da bayanlardan oluşmaktadır. Burada, daimi bir istihdam var. Aynı zamanda da, 800 civarında yaş koza üretimi yapan üreticimiz mevcuttur" diye konuştu.

Çalışan Hasibe Gülsüm ise Kulp'ta oturduğunu 14 yıldır burada çalışıp, ipek ürettiklerini ifade ederek, "İnce çekimde çalıştım, 1 aydır ameliyat ipi çıkartıyorum, bu makinede çalışıyorum. Bu ince iptir, 8 makara ile çalışıyor. Bu da kalın iptir, 16 makara ile çalışıyor. Ailemizi geçindiriyoruz, gelip çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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