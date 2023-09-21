Diyarbakır'da Devlet Desteğiyle Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği Yapan Salih Sizer, 20 Kadının İstihdamını Sağlıyor

Diyarbakır'da yaşayan Salih Sizer, devlet desteğiyle meyve fidesi ile sebze ve meyve yetiştiriciliği yaparak, 20 kadının istihdam edilmesini sağlıyor. Sizer, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı hibe ile 180 dönümlük alanda 12 farklı meyve fidesi ile sebze ve meyve yetiştiriciliğine başladı.

Diyarbakır'da yaşayan Salih Sizer, devlet desteğiyle meyve fidesi ile sebze ve meyve yetiştiriciliği yaparak, 20 kadının istihdam edilmesini sağlıyor.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 13 yıl boyunca hemşir olarak çalışan Salih Sizer, çalıştığı dönemde Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği bölümünü kazandı.

Okuldan mezun olduktan sonra yaklaşık 3 yıl önce görev yaptığı hastaneden ayrılarak hazırladığı projeyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu ve 3 milyon 500 bin lira hibe aldı.

Sizer, toplam 12 milyon lira kaynakla il merkezine 40 kilometre uzaklıkta Ergani ilçesinin Güllerce köyünde 180 dönümlük alanda 12 farklı meyve fidesi ile sebze ve meyve yetiştiriciliğine başladı.

Yetiştirdiği fideleri iç piyasaya satan Sizer, alanda ilçe merkezi ve yakın köylerde yaşayan 20 kadının da istihdam edilmesini sağladı.

"Çalışanlarımız daha önce batıya fındık, üzüm toplamaya giderdi"

Sizer, AA muhabirine, sağlık sektöründe çalışırken önemli bir hizmet verdiğini, ancak doğayla iç içe olmayı sevdiği için üretim yapınca daha mutlu olduğunu söyledi.

Böyle bir işin hayalini kurduğunu, bu işe giriştiği için pişman olmadığını kaydeden Sizer, girişimciliğiyle başka insanlara örnek olmak istediğini belirtti.

Devletin verdiği hibelerin büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Sizer, şöyle konuştu:

"Bu hibeler bizim için büyük bir avantaj oluşturdu. Hayalimdi, TKDK'nin desteğiyle de kurduğum bu tesiste daha profesyonel üretim yapmaya başladım. Yılda 200 bine yakın aşılı meyve fidesi üretiliyor. Fidelerin bölgede satışını yapıyorum. Dünyadaki en geliştirilmiş anaç ve çeşitlerini bölgemize getirip alanda yetiştiriyoruz. Badem ve fıstık anaçları üzerine yoğun çalışmalarımız var. Amerikan asma anaçlık bağ üretimimiz var. Gaziantep fıstığı, badem çeşitleri ile Kulp ve Ergani ilçesinde yetişen armutlar, bazı yerel erik çeşitleri ve bölgede yetişen böğürtlen çeşitlerinin de fidelerini aşılayıp bahçede çoğaltıyoruz."

Üretimi modern tekniklerle yaptıklarını, yöre çiftçilerine bahçe kurulumu konusunda yardımcı olduklarını bildiren Sizer, alanda 20 kadının istihdam edildiğini anlattı.

Sizer, "Çalışanlarımız daha önce batıya fındık, üzüm toplamaya giderdi. 3 yıldır burada çalışarak evlerine ekonomik anlamda katkı sağlıyorlar." dedi.

Yetiştirme ve bakımdan sorumlu Ziraat Mühendisi Cahit Aydoğan (29) ise tesiste bir çok meyve türünün fide ve sebze üretimini yaptıklarını bildirdi.

Çalışanlara aşı eğitimi vererek, profesyonel bir ekip oluşturduklarını ifade eden Aydoğan, tesisin insanlara gelir kapısı olduğunu aktardı.

-"İşimiz hemen kapımızın önünde"

Tesiste 3 yıldır işçi olarak çalışan 3 çocuk annesi Hikmet Tokmak ise "Burada fidelerin ot temizliğini, aşılarını yapıyoruz. Çok memnunuz. Eskiden batıya fındık toplamaya gidiyorduk. Şu anda işimiz hemen kapımızın önünde. Severek buraya geliyoruz." ifadelerini kullandı.