Diyarbakır Çermik'te Çeltik Üretiminden 700 Ton Rekolte Bekleniyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 12 üreticinin bin 499 dekar alanda ekimini yaptığı çeltik pirincinden 700 ton rekolte bekleniyor. Çermik ilçesi Başarı Mahallesi'nde yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinin hasadına katılan Kaymakam Yılmaz, biçerdöverle çeltik hasadı yaptı. Kaymakam Yılmaz, tarımsal üretimin aynı zamanda hem merkezi hem de bereketli bir ilçesi olduğunu belirtti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 12 üreticinin bin 499 dekar alanda ekimini yaptığı çeltik pirincinden 700 ton rekolte bekleniyor.

Çermik ilçesi Başarı Mahallesi'nde yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinin hasadına katılan Kaymakam Yılmaz, biçerdöverle çeltik hasadı yaptı. Kaymakam Yılmaz, çok bereketli topraklara sahip olunduğunu, mevcut ekosistemle Çermik'in, tarımsal üretimin aynı zamanda hem merkezi hem de bereketli bir ilçesi olduğunu söyledi.

Burada özellikle çeltik üreticilerinin sadece çeltik üretimi yapmamakta, aynı zamanda çeltikte verimin artırılması yönünde de çalışmalarda bulunmakta olduğunu belirten Kaymakam Yılmaz, "Suyun daha verimli, ekonomik kullanılması yönünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün çalışmaları devam etmektedir. Tarımsal alanların güvenli ve organik üretim alanı olarak hep birlikte işlemesi, bu tarımsal ekosisteminin devam ettirilmesi çok önemlidir. İlçemizde 2023 üretim sezonunda 12 üreticimizin bin 499 dekar alanda çeltik üretimi gerçekleştirmekte olup, hasat sonrasında tahminen 700 ton ürün beklenmektedir" dedi. - DİYARBAKIR