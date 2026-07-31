Türkiye'nin haziran ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 93,7, ithalatta ara mallarının payı yüzde 71,4 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Genel Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan haziran ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta haziranda imalat sanayisinin payı yüzde 93,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığının payı yüzde 2 oldu.

Ocak-haziran döneminde, ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığının payı yüzde 1,8 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta haziranda ara mallarının payı yüzde 71,4, sermaye mallarının payı yüzde 14,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,2 olarak hesaplandı.

İthalatta, yılın ilk 6 ayında ara mallarının payı yüzde 71,5, sermaye mallarının payı yüzde 14 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,1 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Haziranda ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 971 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi, 1 milyar 539 milyon dolarla ABD, 1 milyar 352 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 258 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 117 milyon dolarla İspanya takip etti. Söz konusu ayda, ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29'unu oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde de ihracatta ilk sırayı 11 milyar 245 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi, 8 milyar 481 milyon dolarla ABD, 8 milyar 33 milyon dolarla Birleşik Krallık, 7 milyar 239 milyon dolarla İtalya ve 5 milyar 712 milyon dolarla Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'una karşılık geldi.

Haziranda ithalatta ilk sıra Çin'in oldu. Bu ülkeden yapılan ithalatın tutarı 5 milyar 276 milyon dolar olarak hesaplandı. Çin'in ardından en fazla ithalat 3 milyar 673 milyon dolarla Rusya'dan, 2 milyar 463 milyon dolarla Almanya'dan, 1 milyar 872 milyon dolarla ABD'den, 1 milyar 384 milyon dolarla İtalya'dan yapıldı. İlk 5 ülkeden gerçekleştirilen ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,6'sını oluşturdu.

Ocak-haziran dönemi ithalatında da ilk sırada 26 milyar 310 milyon dolarla Çin yer aldı. Çin'i, 20 milyar 943 milyon dolarla Rusya, 13 milyar 482 milyon dolarla Almanya, 9 milyar 611 milyon dolarla ABD, 7 milyar 382 milyon dolarla İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,1'i olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, haziranda bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 1,8 azaldı, ithalat yüzde 7,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, haziranda geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 7,9, ithalat yüzde 8,7 arttı.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Haziranda bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,4 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-haziran döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 oldu.

Haziranda, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,3 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,1 olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,5, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı ise yüzde 12 olarak belirlendi.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ise haziranda ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,8 artarak 22 milyar 720 milyon dolara, ithalat yüzde 27,1 yükselerek 33 milyar 193 milyon dolara çıktı.

Haziranda dış ticaret açığı yüzde 34,9 artarak 7 milyar 764 milyon dolardan 10 milyar 473 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2025'te yüzde 70,3 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 68,4'e geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 artarak 124 milyar 604 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 yükselişle 178 milyar 777 milyon dolar olarak belirlendi.

Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 9,5 artarak 49 milyar 453 milyon dolardan 54 milyar 173 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Haziran 2025'te yüzde 70,7 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 69,7'ye geriledi.

(Bitti)

Kaynak: AA