Dış Ticaret Açığı Ağustosta 87,5 Milyar Dolara Düştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayı dış ticaret verilerine ilişkin, "Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustosta yıllık dış ticaret açığı 87,5 milyar dolara geriledi. Takvim etkisi ve geçen aylarda öne çekilen talep nedeniyle ağustos ayında ithalat yıllık yüzde 3,9, ihracat yüzde 0,9 azaldı. Altın ve enerji hariç ihracat ise yıllık yüzde 1,2 arttı. Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor" ifadelerini kullandı.