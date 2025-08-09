DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti

DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
Güncelleme:
2023 yılından bu yana DİMES'te genel müdürlük koltuğuna oturan Cem Kurt, İstanbul'da 50 yaşında hayatını kaybetti. Kurt'un ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Meyve suyu üreticisi DİMES, sosyal iş ağı platformu LinkedIn'de yaptığı açıklamada, şirketin Üretim ve Teknik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Cem Kurt'un (50) hayatını kaybettiğini duyurdu. Kurt'un ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cem Kurt'un cenazesi dün İstanbul Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

"KURT'U KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ"

DİMES taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: "Şirketimize ve sektörümüze çok önemli katkılar yapmış, çok sevdiğimiz çalışma arkadaşımız, Üretim ve Teknik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürümüz Cem Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz, kendisini çok özleyeceğiz. Nur içinde yatsın"

DİMES GENEL MÜDÜRÜ CEM KURT KİMDİR?

Yaklaşık 2.5 yıldır DİMES A.Ş.'de genel müdürlük görevini yürüten Cem Kurt, daha önce Doğanay'da CEO, Tamek, Danone ve UNO Unmaş (Yıldız Holding) gibi şirketlerde üst düzey görevlerde bulunmuştu.

Ankara Atatürk Lisesi ve Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olan Cem Kurt, İş İdaresi (MBA) ve Uluslararası Pazarlama alanlarında yüksek lisans yaptı. Kariyerinde birçok gıda ve içecek devinde genel müdür ve CEO pozisyonlarında görev aldı.

2015 yılından bu yana MEYED Meyve Suyu Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Cem Kurt, evli ve iki çocuk babasıydı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Ekonomi
