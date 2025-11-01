Dilruba ve Babası, Tarım Sektöründe Dünya Genelinde İhracat Yapıyor

Antalya'da mimarlık yaparken doğaya duyduğu ilgiyi üretime dönüştürmek isteyen Dilruba ve inşaat mühendisi babası Bülent Ağaçcıoğlu, memleketleri Aydın'a dönerek yetiştirdikleri ağaçlardan elde ettikleri meyveleri 20 ülkeye ihraç ediyor.

Antalya'da yaşayan 55 yaşındaki Bülent ve 29 yaşındaki kızı Dilruba Ağaçcıoğlu, 10 yıl önce memleketleri Aydın'a dönüp tarımla uğraşmaya karar verdi.

Köşk ilçesinde 1600 rakımlı dağda ağaç olmadığı için "Kuru Ova" diye anılan bölgede arazi satın alan Ağaçcıoğlu ailesi, buraya kestane ağacı dikerek işe koyuldu.

İlk olarak 1700 kestane ağacıyla üretime başlayan baba ve kızı, zamanla farklı meyve türlerine yönelerek üretim alanını genişletti.

Bugün zeytin, incir, kiraz, böğürtlen, kayısı ve şeftali gibi türlerden oluşan yaklaşık 300 bin ağacı kapsayan 3 bin 500 dönümlük arazide üretim yapan baba ve kızı, ürünü işlemek için de Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları iki farklı hibeyle tesis kurdu.

Dilruba ve babası ürünlerini "dbfruits" markasıyla 20 ülkeye ihraç ediyor.

"Geniş bir ürün yelpazesine sahibiz"

Dilruba Ağaçcıoğlu, AA muhabirine, yolun başında olduklarını ve dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

İşini severek yaptığını aktaran Ağaçcıoğlu, şunları kaydetti:

"Aşama aşama gelişerek devam ediyoruz. Her şey güzel gidiyor. Tarımla uğraşmak çok güzel. Ben mimarım. Ama onun dışında tarımla, toprakla uğraşıyor olmak çok güzel bir duygu. Mutluyuz çünkü bu bahçe bizim için yalnızca bir üretim alanı değil, aynı zamanda köklerimizden gelen gelenek ile geleceğe bir vizyon... Geniş bir ürün yelpazesine sahibiz, 3 bin 500 dönümlük bir alanda üretim yapıyoruz. Çok fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Almanya'dan tutun Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri), Malezya, Rusya, Ukrayna, Birleşik Krallık gibi birçok ülkeye ürün gönderiyoruz."

Bülent Ağaçcıoğlu da soyadlarından da aldıkları ilhamla, tarım alanında da geleceğe bir eser bırakmak adına bu yolculuğa çıktıklarını söyledi.

Çok mutlu olduğunu belirten Ağaçcıoğlu, "Aslında ilk fidanları dikerken kestaneyle ilgili 'ben göremem' şeklindeydi. Lakin bugün görüyor olmanın mutluluğuyla, hedefte hızlı adımlarla ilerliyor olmanın gururuyla kızımla beraber yürüyoruz." dedi.

"Burada ne işiniz var, dediler"

Bu işe başladıklarında alanın çorak bir araziyi andırdığını aktaran Ağaçcıoğlu, şöyle devam etti:

"Burası o sırada çok kırsaldı. Ama hayal eden bir gözle baktığımız için bu bölgeye geldiğimde en talip olduğum yer burasıydı. Ama bugün göze batmaya başladı, görünmeye başladı. Emekler sonuç almaya başladı. 'Burada ne işiniz var, burada in cin top oynuyor, işte herhangi bir verim yok' dediler. Biz bir hayal peşinde koştuk ama ayakları yere basan bir hayal. Yani dünyayı taradık, Akdeniz ülkelerinde en iyi üretim yapılan yerleri taradık ve bugün bu noktaya geldik."

Ağaçcıoğlu, böylesi yatırımlarda devlet desteğinin oldukça önemli olduğunu da sözlerine ekledi.