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Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar

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Dilan ve Engin Polat çiftinin satışa çıkması beklenen lüks araçları için yeni karar. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun satışa çıkardığı Polat ailesine ait lüks araçlar için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Araçlar ihale listesinden kaldırıldı.

Daha önce kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks araçları bugün satışa çıkması bekleniyordu. Mahkemeden beklenmedik bir karar çıktı.

MAHKEME SATIŞI DURDURDU

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; Engin ve Dilan Polat'a ait lüks araçların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılması beklenirken, Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz'un başvurusu üzerine mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar! Satıştan kaldırıldı

ARAÇLAR İHALE LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

TMSF, piyasa değeri yaklaşık 77 milyon TL olan araçları ihale yoluyla satarak ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyordu. Ancak mahkemenin kararı sonrası araçlar ihale listesinden çıkarıldı.

Satışın durdurulması, TMSF cephesinde sürpriz etkisi yaratırken, gözler şimdi fonun sürece nasıl yanıt vereceğine çevrildi.

Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar! Satıştan kaldırıldı

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Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

yani araçlar satılmayacak.. belki de kısa süre sonra polatlara geri verilecek, kısacası zengin daha da zenginliğine devam edecek, olan garibana olacak..

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıSadullah sıtkı:

satın alma işlemi tamamlanmıştır adaletin sıfır olduğunu sokaktakı kedıler bıle bılıyor artık

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Benim bu Ülkede merak ettiğim şey şu ; Bunlar hakkında 40 yıl hapis cezası istemi ile iddianame hazırlayan Savcıların okuduğu kanun kitapları ile bunları Salan hakimlerin okuduğu kanun kitapları farklımı ?

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

Az kaldı bunlara devlet şeref madalyası da verilecek.....

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Avukatlar iyi iş çıkarmış.

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Haber Yorumlarıumut mergen:

sıkin fakiri dotunden

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Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Tam bir kepazelik.. Bu kadar suç işlediler. Buna rağmen bir tek madalya vermedikleri kaldı kendilerine.

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