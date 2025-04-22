Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar

Daha önce kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks araçları bugün satışa çıkması bekleniyordu. Mahkemeden beklenmedik bir karar çıktı.

MAHKEME SATIŞI DURDURDU

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; Engin ve Dilan Polat'a ait lüks araçların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılması beklenirken, Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz'un başvurusu üzerine mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

ARAÇLAR İHALE LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

TMSF, piyasa değeri yaklaşık 77 milyon TL olan araçları ihale yoluyla satarak ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyordu. Ancak mahkemenin kararı sonrası araçlar ihale listesinden çıkarıldı.

Satışın durdurulması, TMSF cephesinde sürpriz etkisi yaratırken, gözler şimdi fonun sürece nasıl yanıt vereceğine çevrildi.