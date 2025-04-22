Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar
Dilan ve Engin Polat çiftinin satışa çıkması beklenen lüks araçları için yeni karar. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun satışa çıkardığı Polat ailesine ait lüks araçlar için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Araçlar ihale listesinden kaldırıldı.
Daha önce kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks araçları bugün satışa çıkması bekleniyordu. Mahkemeden beklenmedik bir karar çıktı.
MAHKEME SATIŞI DURDURDU
Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; Engin ve Dilan Polat'a ait lüks araçların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılması beklenirken, Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz'un başvurusu üzerine mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.
ARAÇLAR İHALE LİSTESİNDEN ÇIKARILDI
TMSF, piyasa değeri yaklaşık 77 milyon TL olan araçları ihale yoluyla satarak ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyordu. Ancak mahkemenin kararı sonrası araçlar ihale listesinden çıkarıldı.
Satışın durdurulması, TMSF cephesinde sürpriz etkisi yaratırken, gözler şimdi fonun sürece nasıl yanıt vereceğine çevrildi.