Dikili'nin jeotermal su kuyusu açıldı

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük teknolojik sera üslerinden biri olan Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi'ndeki jeotermal su kuyusunun açılışı gerçekleştirildi. Su kuyularının faaliyete geçmesiyle, organize tarım bölgesinin açılışı için geri sayım başladı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde, Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) proje sahasını ziyaret etti. Ziyarette, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera OTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan, projenin detaylarına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

İnan: " Türkiye'de bir tarım devrimi gerçekleştiriyoruz"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, konuşmasında, Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera OTB projesinin İzmir'in kuzey hattını tarım üssü haline getirecek vizyoner bir girişim olduğunu vurguladı. İnan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçirilen bu proje, bölgeye, şehre ve sivil toplum kuruluşlarımıza örnek teşkil edecek. Toplamda 15 milyar dolarlık yatırım hedefiyle, yaklaşık 4.000 kişilik istihdam yaratmayı planlıyoruz; bu istihdamın yüzde 75'i kadınlardan oluşacak. Başta İzmir Ticaret Odası olmak üzere, emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'de örneği olmayan, dünyada sayılı projelerden biri olan bu yatırım, Ege Bölgesi'nde ve diğer illerimizde yeni modellerin öncüsü olacak. Açılış için geri sayım başladı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ve uluslararası finans kuruluşlarının katılımıyla bu mega eseri şehrimize kazandırmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Özgener: "Geri sayım başladı"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, projenin sadece İzmir'e değil, Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacağını belirtti. Özgener, "Geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta Tarım ve Orman Bakanlığımızın düzenleyeceği ihale ile altyapı yatırımları başlayacak, ardından parseller sahiplerine teslim edilecek ve yatırımlar hız kazanacak. Projemize en başından beri desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve tüm geçmiş dönem Tarım ve Orman Bakanlarımıza, bölgenin kalkınması için yoğun emek veren Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri, İzmir Milletvekilimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan'a, Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı ve Sayın Mahmut Atilla Kaya başta olmak üzere tüm İzmir milletvekillerimize teşekkür ederiz. Projemizi başarıyla tamamlayarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmayı umut ediyoruz" dedi.

Çakan: "Tüm kaynak ve tahsis hedeflerimize ulaştık"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera OTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan, sunumunda projenin teknik ve operasyonel hazırlıklarının tamamlandığını vurguladı. Çakan, "Seraların ısıtılması için gerekli jeotermal kaynaklara ulaşıldı. Ayrıca, kullanma ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacak yeterli soğuk su kaynaklarını temin ettik. Parsel tahsislerinde %99 oranına ulaşarak, yatırımcıların projeye olan güvenini ve ilgisini ortaya koyduk. Jeotermal kaynakların tespitinde ve geliştirilmesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile iş birliği içerisinde çalıştık. Bu iş birliği, projenin başarısında kritik bir rol oynadı ve hedeflerimize ulaşmamızda büyük katkı sağladı. Bu başarı, projenin sürdürülebilirlik ve verimlilik hedeflerine ulaşmada önemli bir adım" dedi.

Sunumun ardından tüm protokolün katılımıyla jeotermal su kuyusunun açılışı gerçekleştirildi. - İZMİR