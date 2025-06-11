Dijital Pazarlama Kampanya Yarışması'nda kazananlar belli oldu

Vodafone Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesi kapsamında düzenlenen 4. Dijital Pazarlama Kampanya Yarışması'nda kazananlar belirlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Vakfı, sosyal sorumluluk projelerine sunduğu katkıyla kadınların yanında yer almaya devam ediyor.

Vodafone Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen Dijital Benim İşim projesi, teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturmayı ve 16 yaş üstü kadınların dijital becerilerini artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda bu yıl 4. kez düzenlenen Dijital Pazarlama Kampanya Yarışması'na 33 başvuru alınırken, 15 yarışmacı, 1,5 ay boyunca kendi veya seçtiği işletmenin sosyal medya hesaplarını yönetti. Bu yılki proje kapsamında, deprem bölgelerinden eğitime katılan kursiyerler de ürün ya da hizmetini tanıttıkları veya satışını yaptıkları sosyal medya hesaplarını yöneterek, yarışmada yer aldı.

Hatay Arsuz Halk Eğitimi Merkezi kursiyeri Cennet Esin Baltacı, kamp alanı tanıtımı yaptığı "akbukelifcamping" adlı Instagram hesabının yönetimiyle birinci oldu. Elazığ Arıcak Halk Eğitimi Merkezi kursiyeri Çiğdem Çağlar, amigurumi ürünlerini paylaştığı "evagurumii" isimli Instagram hesabıyla ikincilik, Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi kursiyeri Yasemin Kaplan Bilmez ise el yapımı sabunlarına yer verdiği "marleensabun" hesabıyla üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

Elazığ Arıcak Halk Eğitimi Merkezi kursiyeri Güllü Güzey, "shawlcrafs"; Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi kursiyeri İremnur Aşın ise "dyt_iremnurasn" adlı Instagram hesabının yönetimiyle "Mansiyon Ödülü"nün sahibi oldu.

Eğitimler verildi

Yarışmacıların kampanya süreçlerine katkı sağlamak amacıyla, Vodafone Gönüllüleri tarafından "Sosyal Medyada Etkileşim-Takipçi-Müşteri Artırma İpuçları", "Satış ve Pazarlamada Sosyal Medya Kanallarını Etkili Kullanma", "Dijital Platformlarda Müşterilerle-Takipçilerle İletişim" ve "Sunum Tasarımı ve Aktarım Teknikleri" konularında mentörlük eğitimleri verildi. Yarışma kapsamında, alan uzmanı bir akademisyen ve proje paydaşlarından oluşan jüri tarafından, kampanyalar değerlendirildi.

Yarışmada ilk üçe girenlere, işlerini büyütmeleri için toplam 45 bin liralık "can suyu sermayesi" sağlanırken, Mansiyon Ödülü sahiplerine de teknoloji ürünlerinde kullanılmak üzere toplam 10 bin lira değerinde hediye çeki sunuldu. Ayrıca, yarışmada kursiyerleri ilk 3'e giren 3'er eğitici ve halk eğitimi merkezine toplam 57 bin 500 lira verilirken, Mansiyon Ödülü alan yarışmacıların eğiticilerine de toplam 10 bin lira değerinde hediye çeki sunuldu.

"Dijital Benim İşim" projesiyle, kadınların dijitalleşme potansiyelinin farklı eğitim programlarıyla ortaya çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda kadın kursiyerlere "Dijital Okuryazarlık", "Dijital Pazarlama" ve "Dijital Dünyaya Giriş Semineri" adlı eğitimler veriliyor. Bugüne kadar, 21 ilde 50 bine yakın kadın kursiyere eğitim verildi. Projeyi deprem bölgesine de taşıyan Vodafone, deprem yaşanan 11 ilde 15 bin kadın kursiyere daha ulaşmayı amaçlıyor.

"Eğitim ve öğretimi yaygınlaştırmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, amaçlarının, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.

Becerileri, eğitim düzeyleri, kültürleri birbirinden farklı olmasına rağmen kendilerini geliştirme ortak amacıyla hareket eden herkesi yaşam boyu eğitimle desteklemek için çalıştıklarına değinen Mete, şunları kaydetti:

"Teknolojiye erişimde dezavantajlı bir noktada olup, aynı zamanda bu alanda istihdamı kısıtlı kadınların dijital alanda güçlendirilmesi amacıyla, 4 yıldır Dijital Benim İşim Projesi'ni yürütüyoruz. On binlerce kadına dijital alanda eğitimler verdiğimiz bu proje kapsamında yarışmalar düzenliyor, kadınlara öğrendikleri bilgileri tecrübe edebilecekleri bir ortam oluşturuyoruz. Bu vesileyle, Dijital Pazarlama Kampanya Yarışması'na başvuran, yarışma kapsamında kampanya yürüten ve ödül almaya hak kazanan tüm kursiyerlerimizi ve eğiticilerimizi tebrik ediyor, hayat boyu öğrenen bir Türkiye için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise yaptıkları her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inandıklarını, bu projeyle, kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek onları ekonomik hayata dahil etmeyi hedeflediklerini aktardı.

Projeden yararlanan kadınların, dijital dünyaya adaptasyon ve istihdama katılım konularında aldıkları eğitimler sayesinde önemli bir avantaja sahip olduğuna değinen Süel, "Proje kapsamında, 'Dijital Pazarlama' eğitimini tamamlayan kadın kursiyerler arasında bu yıl 4. kez Dijital Pazarlama Kampanya Yarışması düzenledik. Yarışmacılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Vodafone Vakfı olarak, kadınların hayatını dijital teknolojilerin sunduğu imkanlarla kolaylaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.