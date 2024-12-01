ING Türkiye, Dijital Öğretmenler Projesi ile Öğretmenlerin Dijital Yetkinliklerini Artırıyor

ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliğiyle öğretmenlere dijital yetkinlikler kazandırmak amacıyla düzenlenen "Dijital Öğretmenler" projesinde eğitim alan katılımcılar, Ankara'da buluştu.

Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan ING Türkiye, toplumsal yatırımlarında gerçekleştirdiği projelerle dijital dönüşüme ve eğitime katkı vermeye devam ediyor.

ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ'nün katkılarıyla 2020 yılında hayata geçirilen Dijital Öğretmenler Projesi ile eğitim alan ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin dijitalleşen dünyaya adım atması, dijital okuryazarlık becerileri edinmesi ve Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunması hedefleniyor.

ODTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin ev sahipliği yaptığı etkinliğe, ING Bank Genel Müdürü Alper Gökgöz, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve projeden mezun olan öğretmenler katıldı.

Alper Gökgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada projenin, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlaması amacıyla ortaya çıktığını, eğitimde dijital araçları kullanarak fırsat eşitliğinin daha da kuvvetlendirilmesini amaçladıklarını belirtti.

9 ayrı seansta 9 bin öğretmene eğitim verildi

Bu projeyle 9 ayrı seansta 9 bin öğretmene dijital yetkinliklerini artıracak eğitimler verdiklerini kaydeden Gökgöz, "45 binden fazla başvuru alan projede, öğretmenlerimize 45 saat canlı, 56 saat video içerik olmak üzere 101 saat eğitim verdik. Bugüne kadar 290 bin öğrenciye dolaylı olarak dokunmuş olduk. Bu nedenle çok mutluyuz. Bugün de ilk defa fiziksel olarak öğretmenlerimizle buluşuyoruz. Proje devam edecek. 10 bininci öğretmenlerimizi almak üzere yeni bir sınıf daha açtık. Öğretmenler eğitimlere katıldıkça projenin etkisi giderek büyüyor." dedi.

Birçok platformda bu projeye yönelik ulusal ve uluslararası ödüller aldıklarını ve kendileri için en büyük ödülün, projenin etki analizi sonrasında ortaya çıkan sonuçlar olduğunu anlatan Gökgöz, proje kapsamında eğitim alan öğretmenlerin dijital araçları kullanarak yetkinliklerini artırdığını, bu sayede Türkiye'nin tüm illerinde eğitimdeki kalitenin daha da yukarı çekildiğini vurguladı.

Öğretmenlere dijital araçlar kullandırarak sunum tekniklerini kuvvetlendirdiklerini kaydeden Gökgöz, "Yapay zeka ve artırılmış gerçekliği sınıfta öğretmenlerimizin nasıl etkin bir şekilde kullanacağı ODTÜ'lü akademisyenlerimiz tarafından ele alınıyor ve öğretmenlerimize aktarılıyor. Yaptırdığımız etki araştırmasına göre, eğitime katılan öğretmenlerimizin yüzde 95'inden fazlası, artık bu tip araçları kullanmakta kendilerini çok daha güvenli hissettiklerini, internet ve bilgisayar teknolojisini kullanabilme yeteneklerinin arttığını söylüyor. Yüzde 80'den fazla öğretmenimiz ise artık dijital materyalleri sınıflarında etkin şekilde kullandığını belirtiyor. Kadının toplumda güçlendirilmesi de bizim için çok önemli bir konu. Bu eğitimde bizi mutlu eden şeylerden biri, yüzde 70'ten fazla katılımcının kadın öğretmenimiz olması." diye konuştu.

Gökgöz, dijital alanda güçlenen öğretmenlerin, emek ve azimleriyle çok önemli işlere imza attığını aktararak, eğitimlerin dijital materyallerle kuvvetlendirilerek çevrim içi ve birebir uygulamalı olarak verildiği bilgisini paylaştı.

Sosyal sorumluluk projelerine banka olarak büyük önem verdiklerinin altını çizen Gökgöz, şunları söyledi:

"ING Bank olarak dünya genelinde dijital öncülerden bir tanesiyiz. Burada, mirasımızı ve DNA'mızı Türkiye'nin dijital dönüşümünde kullanmayı istiyoruz. Eğitim, odaklandığımız ana konulardan bir tanesi. Dijital Öğretmenler Projesi bizim için çok önemli. Dijital dönüşümün gücünü eğitime nasıl aktarırız derken, bu projeyle buna hayat vermekten dolayı onur duyuyoruz. Yine bu anlamda, üniversiteli öğrencilerimize, özellikle kadın mühendis öğrencilerimize burslar sağlıyoruz. Ağrı'da, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta 'Turuncu Okul' projemiz var. Bu okullarda da yine öğrencilerimize ve eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Deprem bölgesinin kalkınması, bizim için çok önemli bir konu. Kahramanmaraş'ta büyük bir operasyon merkezimiz var. Burası başta olmak üzere deprem bölgesinin yeniden daha kuvvetli şekilde hayata döndürülmesi de önceliklerimizden biri olmaya devam edecek."

"Gönül birlikteliği kurmayı önemsiyoruz"

Etkinlikte konuşan Bora Caldu da kurum olarak böyle bir projeye ortak olmaktan heyecan duyduklarının altını çizerek, "Bu projenin önemli başarı göstergelerinden birisi de ING Türkiye gibi çok değerli bir özel sektör ortağımızın olması ve güçlü bir şekilde projeyi desteklemesi. Habitat Derneği olarak bütün yaptığımız sosyal sorumluluk projelerinde gönül birlikteliği kurmayı önemsiyoruz. Biz, ING Türkiye ile bir gönül birlikteliği kurduğumuza inanıyoruz. Kaliteli iş ondan sonrasında geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Caldu, "Habitat Derneği olarak 81 ilde her insana ulaşma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Van'ın en uç köyünden katılan Aysel Öğretmenin yaşadığı zorluklardan, dijital araçların öğrencilerini nasıl heyecanlandırdığını bizimle paylaşan Ömer Öğretmene kadar pek çok hikayeye tanıklık ettiğimiz Dijital Öğretmenler projemizde, bugüne kadar 9 bini aşkın öğretmenin hayatına dokunmaktan dolayı gururluyuz." dedi.

"Türkiye'de eğitimin niteliğini artırma yolundaki kararlılığımızın bir göstergesi"

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ olarak, kuruldukları 1956 yılından bu yana Türkiye'de ve dünyada eğitimin standartlarını yükseltmek için çalıştıklarını, eğitimde kalite ve fırsat eşitliğini sağlama misyonları doğrultusunda, dijital dönüşüm projelerine öncülük ettiklerini söyledi.

Dijital Öğretmenler Projesinde yer almanın, görev sorumluluğuyla Türkiye'de eğitimin niteliğini artırma yolundaki kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu belirten Yozgatlıgil, " Teknoloji, yalnızca hayatımızı kolaylaştıran bir araç değil, aynı zamanda öğretmenlerimizi güçlendiren ve eğitimde dönüşümü mümkün kılan bir kuvvet. Bu dijital dönüşüm dünyasında Van'daki, Edirne'deki, Mersin'deki, Trabzon'daki öğretmenlerimize, öğrencilerimize karşı sorumluluklarımızı düşününce, projenin önemi ortaya çıkıyor. Bu projenin parçası olmak ve bu organizasyona ev sahipliği yapmak, hem büyük bir gurur, hem büyük bir mutluluk." şeklinde konuştu.

Öğretmenler eğitime katılmaktan mutluluk duyuyor

Organizasyona katılan öğretmenlerden Şükriye Karaaslan Aksoy, programa 5. dönem katıldığını, bu sayede eğitim verdiği çocuklara ödevlerinde, projelerinde, ders dışı çalışmalarında ve boş zamanlarında dijital ortamları nasıl kullanmaları gerektiği konusunda çok daha fazla yardımcı olabildiğini söyledi.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Ege İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Melal Ekin de programın kendisi için çok verimli geçtiğini ve eğitime katılan diğer öğretmen arkadaşlarıyla buluşmaktan keyif aldığını dile getirdi.

Mersin'de İngilizce öğretmenliği yapan Fatma Savaş ise programa katılmaktan gurur duyduğunu ve dijital yetkinliğini artırdığını, öğrencilerine etkileşimli ortamlarda ders vermekten heyecan duyduğunu ifade etti.

Etkinlik, teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu'nun "Yapay Zekalı Organik Akıllar" başlıklı sunumunun ardından sona erdi.