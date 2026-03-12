Haberler

ASO 1. OSB, "OSB Bulut Projesi"yle firmalara güvenli veri altyapısı sağlamayı hedefliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Serdar Tütek, sanayinin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla 'OSB Bulut Projesi'ni tanıttı. Proje ile firmalara güvenli veri altyapısı ve dijital hizmetler sunulması hedefleniyor.

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. Osb ) Başkanı Serdar Tütek, sanayide dijital dönüşüme katkı sağlamak amacıyla uygulamaya koydukları "Osb Bulut Projesi"yle firmalara güvenli veri altyapısı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Tütek, yaptığı yazılı açıklamada, Osb'lerin yalnızca üretim alanı değil aynı zamanda teknoloji ve veri altyapısının da merkezi haline geldiklerini belirtti.

ASO 1. Osb'nin köklü sanayi altyapısı ve güçlü üretim kapasitesiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu kaydeden Tütek, yeni dönemde sanayicilerin rekabet gücünü artıracak projelere odaklandıklarını bildirdi.

Bölgelerinde yakın zamanda uygulamaya konulan "Osb Bulut Projesi"nin sanayicilerin dijital altyapısını güçlendireceğine dikkati çeken Tütek, "Sanayimizin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz OSB Bulut Projesi'yle firmalarımıza güvenli veri altyapısı ve güçlü dijital hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Bu projeyle sanayicilerimizin teknolojik altyapısını güçlendirerek üretimde verimliliği artırmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayide sürdürülebilirlik, teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmaların önemini vurgulayan Tütek, sanayicilerin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği

İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor

Markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor
Sürücülerin aklı karıştı! Akaryakıta indirim sonrası yeni zam

Sürücülerin iyice aklı karıştı! Önce indirim sonra zam
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği

İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek

En ağır darbeyi içeriden yiyecek
Bahçeli 'Ocak dışısın' dedi: İşte MHP'li vekilin başını yakan sözler

İşte Bahçeli'nin ipini çektiği MHP'li vekilin başını yakan sözler