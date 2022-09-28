'Digital Bridge-2022' Uluslararası Teknoloji Forumu Astana'da başladı

"Digital Bridge-2022" Uluslararası Teknoloji Forumu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayisi Bakanı Bagdat Musin'in ev sahipliğindeki foruma, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in yanı sıra Özbekistan Bilgi Teknolojilerini Geliştirme ve Komünikasyon Bakanı Şerzod Şermatov, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Farid Ahmadov, Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanı Yardımcısı İndira Şarşenova ile çok sayıda uluslararası girişimci katılıyor.

Forumun açılışın konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin bölgenin en büyük dijital merkezi haline gelmesi gibi bir stratejik görevi olduğunu belirterek, dijital teknolojilerin yardımıyla insanların günlük yaşamını olabildiğince kolaylaştırmayı amaçladıklarını, bunun için kamu hizmeti alanında "görünmez hükümet" adıyla yeni bir dijital format geliştireceklerini söyledi.

2 gün sürecek forum kapsamında ilk kez Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin teknoparkları da tanıtılıyor. Forumda, Türkiye'yi Bilişim Vadisi ile Bilkent Cyberpark temsil ediyor.

-"Türk dünyası ülkeleriyle e-Devlet alanında ortaklıkları görüşüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumda, Türkiye'nin dijital alandaki bilgi ve tecrübelerini paylaştıklarını bildirdi.

Koç, "Türkiye'de çok kuvvetli bir e-Devlet altyapımız var. 60 milyonun üzerinde kullanıcımız var ve geçen sene vatandaşlarımız adına dijital ortamda 3 milyar tane operasyon gerçekleştirdik. Burada e-Devlet alanında nasıl beraber ortaklık yapabiliriz, onları konuştuk." dedi.

Günümüzde vergi transferi alanındaki iş birliğinin önemine işaret eden Koç, şunları kaydetti:

"Türk dünyası ülkeleri veri üretiyorlar ve bu verileri beraber paylaşırlarsa katma değeri yüksek ürünler çıkabilir. Biz Azerbaycan ile e-Devletlerimizi entegre ettik. İleride Kazakistan ve diğer ülkelerle birlikte özellikle veri paylaşımı hizmetlerimiz her yerden erişilebilir hale gelecek. Verinizi başka bir firma katma değeri yüksek ürüne dönüştürürse en fazla ekonomik katkıyı onlar sağlıyor. Ondan dolayı bizim ürünlerimizi yerli ve millileştirmemiz gerekiyor. Bu tür anlamda, yerli katma değer üretimi konusunda bilgi birikimlerimizi paylaşıyoruz."