DEİK İş Konseyleri Seçimli Genel Kurul Toplantıları İstanbul'da Yapıldı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki iş konseyleri genel kurul toplantısında Dide Özdikmen, Türkiye-Burundi İş Konseyi Başkanı olarak seçildi. Özdikmen, ayrıca Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenecek.

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki iş konseylerinin seçimli olağan genel kurul toplantıları İstanbul'da yapıldı. 151 İş Konseyi'nin belirlendiği seçimler sonucunda, Alter Yönetim Kurulu Başkanı Dide Özdikmen'in Türkiye- Burundi İş Konseyi Başkanı ve Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkan Yardımcılığı görevine seçildiği duyuruldu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İş Konseyleri 2025 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulları ile 7'nci Ticari Diplomasi Ödül Töreni'ni İstanbul'da gerçekleştirdi. DEİK çatısı altında faaliyet gösteren Ülke Bazlı İş Konseyleri, Sektörel İş Konseyleri ve Özel Amaçlı İş Konseyleri kapsamında toplam 151 İş Konseyi'nin Seçimli Genel Kurulu aynı gün eş zamanlı olarak yapıldı. Genel Kurullar sonucunda, DEİK İş Konseylerinin 2025–2027 dönemini kapsayan yeni dönem Başkanları ve Yürütme Kurulu Üyeleri belirlendi. Yeni dönemde ortaya çıkan yapılanma, DEİK'in kapsayıcı temsil anlayışını ve farklı sektörlerde etkin sorumluluk üstlenen iş insanlarının uluslararası ekonomik ilişkilerde daha görünür rol almasını hedefliyor.

Bu kapsamda uluslararası mühendislik ve teknik müşavirlik alanlarında uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınan Alter Yönetim Kurulu Başkanı Dide Özdikmen, Türkiye-Burundi İş Konseyi Başkanı olarak görevlendirildi. Özdikmen aynı zamanda Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi. Dide Özdikmen'in iki kritik görevi eş zamanlı olarak üstlenmesi özellikle Afrika pazarı başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir altyapı, çevre, su ve atıksu yönetimi, mühendislik ve üstyapı projeleri ile birlikte iklim değişikliğiyle uyum, enerji verimliliği ve karbon ayak izinin azaltılması odaklı çalışmalarda Türk firmalarının etkinliğinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
