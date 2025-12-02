Haberler

Dicle Elektrik'ten Kaçak Elektrik Tüketimine Karşı Yoğun Denetim

Güncelleme:
Dicle Elektrik, soğuyan havalarla birlikte artan kaçak elektrik tüketimine karşı Şanlıurfa'da teknoloji destekli denetimlerini artırdı. Son bir haftada 2 bin 626 kaçak elektrik abonesi tespit edildi.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da havaların soğumasıyla birlikte artış gösteren kaçak elektrik tüketimine karşı teknoloji destekli denetimlerini yoğunlaştırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son bir haftada Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerine bağlı 15 mahallede yapılan kontrollerde, ısınma amaçlı kaçak elektrik kullanan 2 bin 626 abone belirlendi.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, havaların soğumasıyla birlikte artan kaçak elektrik tüketimine karşı sahadaki denetimlerini hızlandırdı.

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan sorumluluk sahasındaki illerde kaçak kullanımın önlenmesine yönelik kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor.

Şanlıurfa'da yapay zeka destekli analizler, dron kontrolleri ve jandarma destekli saha ekipleriyle sürdürülen çalışmalar, özellikle kırsal mahallelerde yoğunlaştırıldı.

Dicle Elektrik yetkilileri, havaların soğumasıyla birlikte özellikle ısınma amacıyla kaçak kullanımın tekrar artış eğilimine geçtiğini belirtti.

Ayrıca, kaçak kullanımın şebekeyi aşırı yüklediğini ve arıza kaynaklı kesintilere neden olduğunu vurgulanarak, "Kaçakla mücadelemiz kesintisiz sürecek" mesajı verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kaçak elektrik kullanımı yasa dışı bir davranış olmakla birlikte tüm elektrik şebekenin dengesini bozarak arızalara ve kesintilere neden oluyor. Bu durumdan en çok etkilenen ise elektrik faturalarını düzenli ödeyen ve yasal yollardan elektrik kullanan aboneler oluyor. Biz bu adaletsizliğe karşı mücadelemizi tüm imkanlarımızla yürütüyoruz. Kırsal ve şehir merkezlerinde eş zamanlı denetimlerin artırıldı. Özellikle yapay zeka destekli analizlerle en doğru noktaları tespit ediyor, denetim ekiplerimizi bu alanlara yönlendiriyoruz. Kaçak elektrikle mücadelede kararlıyız. Kayıpsız ve kesintisiz enerji hedefimize ulaşmak için teknolojiden faydalanmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

