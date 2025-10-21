Haberler

Dicle Elektrik'ten GES Kurulumlarına Uyarı: Güvenlik Riski ve Mevzuata Aykırılık

Dicle Elektrik, çağrı mektubu olmadan yapılan güneş enerji santrali (GES) kurulumlarının şebekeye zarar verdiğini ve ciddi güvenlik riskleri oluşturduğunu belirtti. Genel Müdür Yaşar Arvas, mevzuata uymayan kurulumların enerji arzında dengesizlikler yaratabileceğine dikkat çekti.

Dicle Elektrik, çağrı mektubu olmadan yapılan GES kurulumlarının şebekeye zarar verdiğini ve ciddi güvenlik riski oluşturduğunu açıkladı. Şirket, enerji alışının olmadığı bölgelerde kurulum yapan tesislerin de sorumlu elektrik dağıtım şirketine bilgilendirme dilekçesi vermesi gerektiğini vurguladı. Genel Müdür Yaşar Arvas, "Çağrı mektubu alınmadan ve gerekli bilgilendirme dilekçesi sunulmadan yapılan kurulumlar, enerji arzında dengesizliklere ve ciddi can-mal kayıplarına yol açabilir. Biz bu noktada kamu yararını ve sistem güvenliğini önceleyerek gerekli yaptırımları uygulayacağız" dedi.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde hizmet veren Dicle Elektrik, şebekeyle resmi bağlantısı olmayan ya da çağrı mektubu almadan kurulumu yapılan güneş enerji santrallerine (GES) ilişkin önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, dağıtım şebekesine bağlı ya da bağımsız alanlarda izinsiz olarak kurulan enerji üretim tesislerinin mevzuata aykırı olduğu ve bu tesislerin ciddi güvenlik riskleri taşıdığı ifade edildi. Şirket, bu tür kurulumların şebeke dengesini bozduğunu, enerji kalitesini düşürdüğünü ve muhtemel yangınlara neden olabileceğini belirterek üretim tesisi sahiplerini bilgilendirme dilekçesi sunmaları konusunda uyardı.

"Amaç enerji güvenliği ve kamu yararı"

Genel Müdür Yaşar Arvas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mevzuata aykırı GES kurulumları yalnızca sistemin teknik dengesini bozmakla kalmıyor, aynı zamanda insanların güvenliğini tehdit eden sonuçlar doğurabiliyor. Çağrı mektubu alınmadan ve gerekli bilgilendirme dilekçesi sunulmadan yapılan kurulumlar, enerji arzında dengesizliklere ve ciddi can-mal kayıplarına yol açabilir. Biz bu noktada kamu yararını ve sistem güvenliğini önceleyerek gerekli yaptırımları uygulayacağız" diye konuştu.

Tespit edilen tesisler şebekeden bildirimsiz ayrılacak

Dicle Elektrik, kabul işlemleri tamamlanmadan devreye alınan GES üretim tesislerinin, mevzuata göre şebekeden bildirimsiz bir şekilde çıkarılacağını duyurdu. Bu kapsamda, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çerçevesinde yapılan düzenlemelere aykırı şekilde kurulum yapan gerçek ya da tüzel kişilerin, 60 gün içinde tesis ekipmanlarını demonte ederek parsel dışına çıkarması gerektiği bildirildi. Ayrıca, izinsiz kurulum yapan bu kişilerin üç yıl boyunca yeni başvuru yapamayacağı ve yeni kurulacak tesisler için de titiz bir denetim süreci uygulanacağı açıklandı.

Dicle Elektrik, ilgili yönetmelikler kapsamında tüm kişi ve kurumları yasal çerçeveye uygun hareket etmeye çağırırken, sosyal medya ve yerel yönetimler aracılığıyla da bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. - DİYARBAKIR

