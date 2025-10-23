Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da Kaçak Trafo Operasyonu Düzenledi

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mısır ekimi yasağına rağmen kaçak sulama yapan çiftçilerin yer altına gizlediği 3 kaçak trafoyu dron destekli kontrollerle ortaya çıkardı. Yaklaşık 250 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki trafolar için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde kaçak elektrik kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Şanlıurfa'da kaçak trafo tespitine yönelik havadan denetimler yapan şirket, yapay zeka destekli dronlarıyla tarım arazilerinde kaçak kullanım tespit etti. Viranşehir ilçesindeki kırsal mahallelerde yapılan kontrollerde, mısır ekimi yasağının delinerek sulama amacıyla kullanılan yer altına gizlenmiş 3 adet kaçak trafoya ulaşıldı. Yüksek enerji çekişiyle hem şebekeye zarar veren hem de diğer abonelerin hizmet kalitesini düşüren kaçak trafolara el konulması için Dicle Elektrik tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Kaçak trafolar yerin altında gizlense dahi bulunuyor

Dicle Elektrik'in yapay zeka destekli dron filosu, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kızlarsarayı ve Samanlı mahallelerinde gerçekleştirilen kontrollerde yer altına gömülerek üzeri taş, toprak ve sulama borularıyla kapatılmış iki ayrı kaçak trafoyu ortaya çıkardı. Her biri 160 KVA gücünde olan bu trafolarla toplam 250 dönüm mısır tarlasının yasa dışı şekilde sulandığı tespit edildi. Aynı bölgede yer alan Yayık Mahallesi'nde yapılan yer kontrolünde ise kayalar altına gizlenmiş ve üstü taşlarla kamufle edilmiş bir başka kaçak trafo daha bulundu. Bu trafoyla ise 50 dönüm arazinin sulandığı belirlendi. Toplam güçleri 480 KVA olan üç kaçak trafonun yaklaşık 250 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu kaydedildi.

"Kaçak kullanım, kamu kaynaklarının israfıdır"

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "Yalnızca kaçak elektrikle değil, aynı zamanda doğanın, tarımın ve kamu kaynaklarının bilinçsizce kullanımına karşı da mücadele veriyoruz. Bu, enerji şirketi olmanın yanı sıra topluma karşı sorumluluğumuzun da bir gereğidir. Zira kaçakla mücadele, kaynak israfına karşı sürdürülen bir kamu hizmetidir" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA