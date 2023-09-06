Dicle'de Organik Tarım ve Arıcılık Projeleri Hayata Geçirildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde organik tarımın geliştirilmesi amacıyla yürütülen "Organik Meyve Bahçelerinin Modernizasyonu Projesi" çerçevesinde çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla tarım makinelerinin dağıtımı ve "Arı Varsa Hayat Var Projesi" dahilinde arıcılara da makine ve malzeme dağıtımı yapıldı.

Dicle'de yapımı tamamlanan badem kırma fabrikasının açılışı da, düzenlenen törenle yapıldı. Törende konuşan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, kenttin her sektörde önemli bir potansiyele sahip olduğunu, bu potansiyelleri değerlendirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Her sektörde yatırımların hızla devam ettiğini belirten Vali Su, "Çok ciddi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kamusal alanda hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem ilçe belediyeleri olarak hem de valilik olarak ilimiz ve ilçelerine çok önemli yatırımları birlikte hep beraber gerçekleştiriyoruz. Bugün burada 3 tane önemli hizmeti burada vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bugün şurada bu tesis, badem kırma tesisi olarak hizmete açacağız inşallah. İlimizde arkadaşlar, 48 bin dekar kapama meyve bahçesi tesis ettik. Bunun 16 dekarı badem, bu 16 dekarın 3 bin 500 dekarı da Dicle ilçemizde. İnşallah bu sene bin dekar daha ilave edeceğiz. Böylelikle vatandaşlarımız, buradan elde ettiği ürünü gelecek, bu tesiste işleyebilecek. Bu imkanı da vatandaşlarımızın ayağına getirmiş olduk" dedi.

Bölgedeki tüm badem üreticilerinin de bu tesisten faydalanacağını dile getiren Vali Su, "Şimdi de 3 tane önemli hizmeti burada gerçekleştirmiş olacağız. 77 vatandaşımıza tarımsal faaliyetlerde onlara kolaylık sağlaması için araç, ekipman dağıtımını gerçekleştireceğiz. 16 adet kornizevatör, 16 adet benzinli çapa makinesi, 17 adet gübre dağıtma makinesi, 13 adet badem kırma makinesi, 15 adet üzüm sıkma makinesi, 77 adet budama testeresini vatandaşlarımıza bugün inşallah teslim etmiş olacağız. Bunun yüzde 70 kısmını GAP İdaremiz, yüzde 30'unu da vatandaşlarımız, o şekilde karşılıyoruz" diye konuştu.

"Arı Varsa Hayat Var" projesine değinen Vali Su, "İlimizde arıcılığın gelişmesi için her türlü desteği vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bu çerçevede, 'Arı Varsa Hayat Var' projesi kapsamında 20 vatandaşımıza kişi başı 15 adet olacak şekilde 300 boş kovanı inşallah vermiş olacağız. 20 adet bal süzme makinesini, 20 adet maske vs. onların kullanabileceği ekipmanları da bugün bu vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Projenin büyük kısmını Tarım ve Orman Bakanlığımızdan, geri kalanı da vatandaşlarımızın katkısıyla gerçekleştirmiş olacağız. Arı ile ilgili projenin yüzde 75'ini bakanlık, yüzde 25'ini yetiştirici desteği ile gerçekleştiriyoruz. Açılışını gerçekleştireceğimiz badem kırma tesisimiz, bunu da burada inşallah hizmete sokmuş olacağız. Bunu da yüzde 70 GAP ve yüzde 30'u büyükşehir belediyesi ile Dicle belediyesi destekli olarak gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, Dicle Belediyemiz olarak ve GAP idaremiz olarak yüzde 70'lik kısmını biz karşılıyoruz. Diğer kısmını da vatandaşlarımızın katkılarıyla inşallah gerçekleştirmiş oluyoruz" diye konuştu.

Tören, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çitçi, Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, ve çok sayıda davetli katıldı. - DİYARBAKIR