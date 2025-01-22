Türkiye'nin dev tarım şirketi iflas etti

Konya merkezli Anadolu Yemcilik, yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle 2024 yılında başvurduğu konkordato sürecinden başarıyla çıkamadı. Şirketin borçlarını yapılandırma çabaları sonuçsuz kalırken, Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 10 Ocak 2025 tarihinde şirketin iflasına karar verdi.

GEÇİCİ MÜHLET SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI

Anadolu Yemcilik, 26 Eylül 2024 tarihinde mahkemeden geçici mühlet alarak borçlarını yapılandırmayı ve ticari faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemişti. Ancak, ekonomik darboğazdan kurtulmak için tanınan bu süre, 13 Aralık 2024'te 2 ay daha uzatılmasına rağmen yeterli olmadı.

DENETİMLER SON BULDU

Konkordato sürecinde şirketin mali durumunu denetlemek için atanan komiserlerin görev süreleri iflas kararıyla sona erdi. Borçların tasfiyesi ve alacakların ödenmesi için Karapınar İcra İflas Dairesi'nde iflas masası oluşturuldu.

BİR SÜREDİR MALİ SORUNLAR YAŞIYORDU

Mahkeme, Anadolu Yemcilik'in faaliyetlerini sürdüremediğini ve borçlarını ödeyemez duruma geldiğini tespit ederek, geçici mühlet ile alınan tedbirlerin kaldırıldığını duyurdu. Bu karar, şirketin ticari hayatının sonlanmasına yol açtı.