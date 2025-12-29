Dev banka altında rekor için tarih verdi
İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, altın fiyatlarına ilişkin beklentisini yukarı yönlü revize ederek 2026'da ons altının 5 bin doları aşabileceği tahmininde bulundu. Banka, özellikle yılın ilk üç çeyreğinde güçlü bir yükseliş rallisi beklerken, yılın son çeyreğinde ise ons altının 4 bin 800 dolar seviyelerinde dengelenmesini öngörüyor.
- UBS, 2026 yılı için ons altın fiyat tahminini 4 bin 500 dolardan 5 bin dolara yükseltti.
- UBS, 2026'nın ilk üç çeyreğinde altının 5 bin dolar civarında hareket edeceğini öngörüyor.
- UBS, 2026'nın kapanışında altın fiyatının 4 bin 800 dolar seviyelerinde dengeleneceğini tahmin ediyor.
İsviçre merkezli küresel yatırım bankası UBS, yıl sonuna girilirken altın piyasasına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü güncelledi.
2026 BEKLENTİSİ YUKARI YÖNLÜ
UBS'nin revize edilen projeksiyonunda, önceki dönemde "iyimser" olarak tanımlanan tablo yerini "daha güçlü bir yükseliş" senaryosuna bıraktı. Analistlerin değerlendirmesine göre 2026 yılı boyunca altın fiyatlarında belirgin bir yukarı yönlü hareket alanı oluşması bekleniyor.
ONS ALTIN 5 BİN DOLARI GÖRECEK
Raporda, özellikle mart, haziran ve eylül aylarını kapsayan ilk üç çeyrek için hedef seviyeler yeniden belirlendi. Daha önce bu dönem için açıklanan ons altındaki 4 bin 500 dolar tahmini, yeni raporda 5 bin dolar düzeyine çıkarıldı. Bu değerlendirme, değerli metalin önümüzdeki süreçte rekor seviyeleri zorlayabileceğine işaret ediyor.
KAPANIŞTA DÜŞECEK
UBS, yılın son bölümü için de ayrı bir senaryo paylaştı. Bankanın hesaplamalarına göre, ilk üç çeyrekte 5 bin dolar civarında hareket etmesi beklenen altının, 2026'nın kapanışında 4 bin 800 dolar seviyelerinde dengelenmesi olası görünüyor.