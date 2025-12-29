Dev banka altında rekor için tarih verdi

İsviçre merkezli küresel yatırım bankası UBS, yıl sonuna girilirken altın piyasasına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü güncelledi.

2026 BEKLENTİSİ YUKARI YÖNLÜ

UBS'nin revize edilen projeksiyonunda, önceki dönemde "iyimser" olarak tanımlanan tablo yerini "daha güçlü bir yükseliş" senaryosuna bıraktı. Analistlerin değerlendirmesine göre 2026 yılı boyunca altın fiyatlarında belirgin bir yukarı yönlü hareket alanı oluşması bekleniyor.

ONS ALTIN 5 BİN DOLARI GÖRECEK

Raporda, özellikle mart, haziran ve eylül aylarını kapsayan ilk üç çeyrek için hedef seviyeler yeniden belirlendi. Daha önce bu dönem için açıklanan ons altındaki 4 bin 500 dolar tahmini, yeni raporda 5 bin dolar düzeyine çıkarıldı. Bu değerlendirme, değerli metalin önümüzdeki süreçte rekor seviyeleri zorlayabileceğine işaret ediyor.

KAPANIŞTA DÜŞECEK

UBS, yılın son bölümü için de ayrı bir senaryo paylaştı. Bankanın hesaplamalarına göre, ilk üç çeyrekte 5 bin dolar civarında hareket etmesi beklenen altının, 2026'nın kapanışında 4 bin 800 dolar seviyelerinde dengelenmesi olası görünüyor.