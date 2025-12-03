Destici eline kalemi alıp asgari ücreti hesapladı! Çalışanları heyecanlandıran rakam

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrette. Komisyonun toplanmasına günler kala Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, Haberler.com'a konuk oldu.

Eline kalem kağıt alan Destici yeni dönem için olması gereken zam oranını hesapladı. Geçen yıl enflasyon yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmesine rağmen asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatan Destici, bu yıl için enflasyon beklentisinin yüzde 30–31 olduğuna dikkat çekerek, "Geçen yıldan kalan yüzde 20 kayıp artı bu yılki yüzde 30 enflasyon; toplam yüzde 50. Asgari ücret de en az yüzde 50 artmalı. Rakam veriyorum: 33 bin 50 TL olmalı." dedi.

"HAYAT PAHALILIĞI SEBEPSİZ ŞEKİLDE BÜYÜDÜ"

Ekonomiyi her fırsatta gündeme getirdiğini belirten Destici, özellikle temel tüketim ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarının sebepsiz olduğunu savundu. Örnekler vererek market ve kafe fiyatlarındaki uçurumu şöyle anlattı:

"300 mililitrelik suyun fabrika çıkışı 2,5 lira, markette 20 lira, kafede 50 lira. Bahçeden 5 liraya alınan mandalina pazarda 30 lira, markette 50–70 lira. Aynı domatesin bir markette 250 lira, diğerinde 70 lira olması kabul edilemez. Bu fiyat karmaşasına kesinlikle son verilmeli."

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKMALI"

Emeklilerin maaş kaybına da değinen Destici, 2023 Ocak döneminde en düşük emekli maaşının, kamu işçisi ve memur maaşının üçte ikisi oranında olduğunu hatırlattı. Bugün ise aynı oranının ciddi şekilde bozulduğunu belirterek şunları söyledi:

"2023 Ocak'ta 7.500 lira olan en düşük emekli maaşı, 11 bin liralık kamu maaşının üçte ikisiydi. Bugün emekli 16.800 lira alıyor ama en düşük kamu memuru maaşı 50 bin lira. Emeklinin bir payı eridi, üçte ikilik oran tamamen kayboldu. Bu nedenle en düşük emekli maaşı 30 bin liranın üzerine çıkmalı."

"ASGARİ ÜCRETTE 2024 KAYBI TELAFİ EDİLMELİ"

Destici, 2024 yılında asgari ücretin yalnızca bir kez artırıldığını ve yüzde 30 zammın, yıl sonu enflasyonunun çok altında kaldığını söyleyerek şöyle devam etti:

"2024'te yıl sonu enflasyonu yüzde 50 oldu ama asgari ücrete sadece yüzde 30 verildi. Hükümet '2025 hedef enflasyonuna göre zam yaptık' dedi. Böylece yüzde 20 kayıp oluştu. Bu kayıp bu yılki yüzde 30 enflasyon beklentisiyle birleşince, asgari ücretin en az yüzde 50 artması zorunlu hale geliyor."