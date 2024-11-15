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Deriner Barajı'nda İlk Türk Somonu Hasadı Gerçekleştirildi

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Artvin'in Deriner Barajı, enerji üretiminin yanı sıra balıkçılıkta da önemli bir merkez haline gelirken, ilk Türk somonu hasadı gerçekleştirildi. Barajda yıllık 8 bin 300 ton balık üretimi yapıldığı belirtildi.

Deriner Barajı'nda ilk Türk somonu hasadı gerçekleştirildi

ARTVİN - Artvin'in Deriner Barajı, enerji üretiminin yanı sıra balıkçılıkta da önemli bir merkez haline geliyor. Barajda üretilen Türk somonlarının ilk hasadı gerçekleştirildi. Hasada Artvin Valisi Dr. Turan Ergün de katılarak, tekneyle üretim tesislerini gezdi ve incelemelerde bulunarak, 8 bin 300 ton balık üretimi yapıldığını ifade etti.

Artvin'de 2012 yılında enerji üretimine başlayarak ülke ekonomisine büyük katlı sağalan Deriner barajı, bu Türk somonu üretimiyle katkı vermeye devam ediyor. Kendi alanında Türkiye'nin en büyük ikinci barajı unvanına sahip Deriner barajının ilk Türk somonu hasadı yapıldı.

Deriner Barajı'nda bulunan 24 kafes işletmesinde yılda 8 bin 300 ton balık üretildiğini belirten Vali Ergün, Artvin'in su ürünleri üretiminde yüksek bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Barajın su kalitesine dikkat çeken Vali Ergün, "Bugün burada Deriner Barajı'ndaki ilk balık hasadını gerçekleştiriyoruz. Artvin, hem denizi hem de 5 büyük barajı ile su ürünleri açısından çok önemli bir il. Barajlarımızdaki su soğuk, temiz ve oksijen bakımından oldukça zengin. Bu özellikler, kaliteli balık üretimi için büyük bir avantaj sağlıyor" dedi.

Artvin'in Balıkçılık Potansiyeli Artıyor

Borçka Barajı ile başlayan su ürünleri üretiminin diğer barajlara yayıldığını ifade eden Vali Ergün, "Bugünkü üretimin ekonomik değeri yaklaşık 1,4 milyar lira. 2024 yılı itibarıyla Artvin'deki somon üretiminin yıllık değerinin 2 milyar lirayı bulmasını bekliyoruz. Üreticilerimiz, burada üretilen Türk somonlarının uluslararası ünlü somon türlerinin önünde olduğunu söylüyor. Yağ, protein ve Omega-3 açısından zengin olan bu somonlar, hem iç pazarda hem de ihracatta büyük ilgi görüyor" diye konuştu.

Kadın Girişimciden Öncü Adım

Deriner Barajı'na ilk balık tesisini kuran kadın girişimci ve su ürünleri mühendisi Eray Şeker, "22 yıldır kafes balığı üreticiliğiyle ilgileniyorum. Devlet desteğiyle Deriner Barajı'nda ilk balık atımını gerçekleştiren girişimci oldum. Barajın su kalitesi, somon üretimi açısından oldukça kıymetli. Tesisimizin kapasitesi 500 ton. 24 kafesimizde bu yıl 100 ton üretim hedefliyoruz. Türkiye'nin en büyük ikinci barajı unvanına sahip olan Deriner Barajı, Türk somonu üretimiyle hem bölge ekonomisine hem de ülkenin ihracat potansiyeline katkı sağlamaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Deriner Barajı'nda İlk Türk Somonu Hasadı Gerçekleştirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR - Ekonomi
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