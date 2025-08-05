Derik'te Kuraklıkla Mücadele İçin Zeytin Ağaçları İçin Sondaj Çalışması Başlatıldı

MARDİN'in Derik ilçesinde, kuraklık tehdidi altında bulunan zeytin ağaçlarını korumak ve verimliliği artırmak amacıyla sondaj çalışması başlatıldı.

Derik'te yaklaşık 15 bin dekar alanda, bir kısmı asırlık olan toplam 500 bin zeytin ağacı bulunuyor. İlçede zeytinliklerin kuraklıktan etkilenmemesi için Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un himayesinde, Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Derik Kaymakamlığı iş birliğiyle sondaj çalışmaları yürütülüyor. Jeoloji mühendisleri tarafından yapılan fizibilite çalışmalarında, yer altı suyunun yaklaşık 500 metre derinlikte olduğu belirlendi. Çalışmalar kapsamında ilk sondaj, ilçedeki 223'üncü Tabiat Parkı olan GAP Şelalesi mevkisinde başlatıldı. Sondaj işlemlerinin 15 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Kuraklık nedeniyle verimde düşüş yaşanmaması için başlatılan bu çalışmayla, zeytin üreticilerinin suya erişiminin sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.