Depremzedeler İçin Yerinde Dönüşüm Başvuru Süresi Uzatılsın Çağrısı

Depremzedeler İçin Yerinde Dönüşüm Başvuru Süresi Uzatılsın Çağrısı
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Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve İslahiye Ticaret ve Sanayi Odaları, Yerinde Dönüşüm projesinin başvuru süresinin 30 Haziran 2025'e kadar sürdürülmesinin depremzedeler için yetersiz olduğunu belirterek, süre uzatımı talep etti.

6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerin Ticaret ve Sanayi Odaları, ortak bir basın açıklaması yayımlayarak "Yerinde Dönüşüm" başvurularının 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek olmasının sahadaki gerçeklerle uyuşmadığını belirtti. Açıklamada, başvuru süresinin uzatılması için yetkililere çağrı yapıldı.

Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve İslahiye Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından yapılan ortak açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yerinde Dönüşüm Projesi'nin, depremzedeler için bir umut kaynağı olduğu ifade edildi. Ancak mevcut şartlar nedeniyle belirlenen başvuru süresinin yetersiz kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, birçok depremzedenin farklı şehirlerde yaşamaya devam ettiği, hissedarların bir araya gelmesindeki gecikmeler, tapu ve miras işlemleri, enkaz kaldırma ve ruhsat başvurusu gibi süreçlerin başvuruların zamanında tamamlanmasını zorlaştırdığı belirtildi.

Ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Yerinde Dönüşüm başvuru süresinin uzatılmaması halinde, birçok hak sahibi bu fırsattan mahrum kalacak, projelerin katılım oranı düşecek ve yeniden yapılanma süreçleri aksayacaktır. Vatandaşlarımızın sağlıklı konutlara kavuşması ve bölge ekonomisinin yeniden canlanması açısından bu projeler büyük önem taşımaktadır. Sahadaki zorluklar ve olağanüstü şartlar göz önüne alınmalı, başvuru süresi makul bir şekilde uzatılmalıdır."

Beş ilin Ticaret ve Sanayi Odaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurumları, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gerekli adımları ivedilikle atmaya davet etti. Yapılan açıklamada, başvuru süresinin uzatılmasının Yerinde Dönüşüm sürecine ivme kazandıracağı ve bölgenin yeniden yapılanmasına önemli katkı sağlayacağı belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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