Depremin vurduğu Hatay'da domates ve biber hasadının başlamasıyla salça fabrikalarında yoğunluk yaşanıyor. Enkaza dönen kentte üretilen salça ABD ve Almanya başta olmak üzere yaklaşık 20 ülkeye ihraç ediliyor.

Depremle enkaza dönen kentte üretilen salça, ABD ve Almanya başta olmak üzere 20 ülkeye ihraç ediliyor

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da domates ve biber hasadının başlamasıyla salça fabrikalarında yoğunluk yaşanıyor. Enkaza dönen kentte üretilen salça ABD ve Almanya başta olmak üzere yaklaşık 20 ülkeye ihraç ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar oluşturduğu Hatay'da yaralar sarılmaya devam ederken insanlar da normal yaşamlarına dönmeye çalışıyor. Üretime devam edilen kentte domates ve biber hasadıyla birlikte salça fabrikalarında da yoğunluk başladı. Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan bir salça fabrikası da 150 personelle 7 gün 24 saat yoğun mesai yapıyor. Yıllık 10 bin ton salça üretim kapasitesi olan fabrikada üretilen ürünler ABD, Almanya, Avusturya ve Fransa başta olmak üzere 20 ülkeye ihraç ediliyor. Salça fabrikası çiftçiden domatesi 2.50 TL'den satın alırken biber salçasını 50 TL'ye, domates salçasını 30 TL'ye toptan olarak satıyor.

"Hızlı bir şekilde gece ve gündüz 24 saat vardiyalı sistemle çalışmaktayız"

Firma sahibi Malik Akyürek, depremin ardından Antakya'yı terk etmediğini ve üretime devam ettiklerini ifade ederek "Depremin bize vermiş olduğu yaralara rağmen Antakya'mızı terk etmedik. Sonuna kadar memleketimizdeyiz. Üretimimiz son hız devam ediyor. Ülkemize, memleketimize yararlı bir birey olmaya gayret gösteriyoruz. Üretimimiz 7 gün 24 saat devam diyor ve kalitemizi en üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Hasadımız başladı biber ve domates. Hızlı bir şekilde gece ve gündüz 24 saat vardiyalı sistemle çalışmaktayız" dedi.

"Salçada toptan fiyatı biber 50 TL, domates 30 TL"

Yıllık 10 bin ton üretim kapasiteli tesiste üretilen salçanın Türkiye'nin 81 ili başta olmak üzere 20 farklı ülkeye ihraç edildiğine dikkat çeken Akyürek, "Yıllık 10 bin ton salça üretimimiz var. Bunu 20 ülkeye ihraç ediyoruz. Almanya, ABD, Avusturya, Fransa ve Türkiye'nin hemen hemen 81 iline ürünlerimizi gönderiyoruz. Hepimiz memnunuz, üretici, çiftçi ve biz. Günlük 1200 ton üretim kapasitemiz var. Hatay'ın en büyük salça fabrikalarından biriyiz, 150 kişi istihdam ediyoruz. Şuan domates de güncel fiyatımız 2,5 lira. Salçada fiyat biber 50 TL, domates 30 TL ve satışlarımız toptan. Memleketimiz ve ülkemiz için her şeyi yapmaya razıyız. Türkiye'den daha güzel bir ülke yok. Memleketimizi terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.