Deprem Sonrası Kadın Kooperatifi Yeniden Hayata Döndü

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 20 kadınla kurduğu kooperatifte yöresel ürün üretimi yapıp, satan Atiye Sönmez Erdoğdu, depremde yıkılan iş yerlerini Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında aldığı hibeyle yeniden ayağa kaldırıp, 50 kadına istihdam sağladı.

Atiye Sönmez Erdoğdu, mali müşavirliği bırakarak 2019 yılında Hatay'ın Samandağ ilçesinde yöresel gıda ürünlerini üretmek ve satmak için 20 kadınla bir araya gelerek kooperatif kurdu. Hatay'ın yöresel ürünlerinin üretilip, satıldığı Samandağ Kadın Kooperatifi'nin üretim ve satış yapılan binası, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü. Kadınlar da depremden sonraki 8 ay boyunca üretime ara vermek zorunda kaldı. Erdoğdu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezince yürütülen proje kapsamında aldığı hibeyle kooperatifi tekrar ayağa kaldırdı. Erdoğdu, 'Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi' projesi ile aldığı hibeyle çalışan kadın sayısını da 50'ye yükseltti. Samandağ Kadın Kooperatifi, projenin istihdam yaratma odaklı başarılı uygulama örnekleri arasına girerek, Ankara'daki çalıştayda yer aldı.

'PROJEYLE UMUTLARIMIZ YENİDEN FİLİZLENDİ'

Çalıştaya katılan Atiye Sönmez Erdoğdu, depremden sonra çok zor zamanlar geçirdiklerini, bir daha toparlanamayacaklarını düşündükleri anda yeniden hayallerinin filizlendiğini söyledi. Erdoğdu, "Hatay, 6 Şubat depreminden sonra dünyanın en büyük inşaat şantiyesi olarak anılmaya başlandı. Şehrimizin yüzde 90'ı yıkıldı. Sadece şehrimizi, evlerimizi kaybetmedik bunlarla birlikte hayallerimizi, umutlarımızı da kaybetmiştik. Bu karanlık anda artık üretime son vermiştik. 8 ay boyunca üretmedik. İş yerimiz zaten hasarlıydı. Başaramayacağımızı düşündüğümüz bir anda bu projeyle tanıştık ve bu proje sayesinde umutlarımız yeniden filizlendi" diye konuştu.

'KADINLARI ÇADIRLARDAN ÇAĞIRDIK'

Projeyle birlikte yeniden üretmeye başladıklarını ifade eden Erdoğdu, "Hatay'ın yöresel yiyeceklerini, ürünlerini en doğal haliyle kadınların elinden lezzet severlere ulaştırmak, dünyaya ulaştırmaktı hedefimiz. Bu gıdaları üretip sofralara ulaştırmaya çalışıyoruz. Tarımsal ürünler üretiyoruz. Reçel çeşitleri, kıtır kabak tatlısı, salça çeşitleri, domates, biber salçası, nar ekşisi, baharat çeşitleri, fesleğenden tutun kekiğe kadar üretiyoruz. Projeden önce iş yerimiz küçük bir üretim eviyken şu anda 50 kadına umut olan koca bir fabrikaya dönüştü. Biz şu an çalışan kadınların hepsini çadırlardan konteyner kentlerden çağırdık. Bu çağrı sadece ekonomik bir çağrı değildi. Bu bir sosyalleşme, iyileşme, güçlenme ve yeniden üretme çağrısıydı. Kadınlarımız bir araya gelip aile samimiyeti ve huzuru içerisinde sevgiyle, güzelliklerle üretiyor. Hem ekonomisini güçlendiriyor hem ruhunu onarıyor. Soğuk hava depomuzu kurduk, makine ekipmanlarımızı yeniledik, eğitimler aldık, kendimizi geliştirdik, dijitalleştik web sitemizi kurduk. Çok geniş kitlelere ulaştık. Şu anda ürünlerimiz birçok zincir market raflarında yerini aldı" dedi.

'KOOPERATİF DAYANIŞMA KÜLTÜRÜDÜR'

Çalıştayda konuşma yapan Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, kooperatifleri tüm dünyada yerel kalkınmanın taşıyıcı kolonları olarak gördüklerini söyleyerek, "Onlar sadece bir ekonomik model değil, dayanışma kültürüdür, birlikte üretimin, karar almanın adıdır, sermayeyi dışarda değil, yerelde döndürür, geliri birkaç elde değil yerelde adilce dağıtır, tek bir ses değil, ortak sesi olur. Dışa bağımlı değil, özgün ve yerel çözümler üretir. Kooperatif demek yerelin kendisine güveni demektir. Yerel potansiyelin ortaya çıkarılmasında önemli role sahiptir" diye konuştu.