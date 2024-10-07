Deprem Sonrası Güçlendirme ve Dönüşüm Süreçlerinde Revizyon İhtiyacı

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şube Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen, deprem, güçlendirme ve yerinde dönüşüm konularında önemli açıklamalarda bulundu.

BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut'un sorularını yanıtlayan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şube Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Kadircan Esen, deprem sonrası bürokratik süreçlerde yaşanan aksaklıklara dikkat çekti. Programa telefonla bağlanan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal ise zemin etkisinin deprem hasarlarının yüzde 65'ini oluşturduğunu belirterek güçlendirme çalışmalarının yalnızca binalara değil, zemine de odaklanması gerektiğini söyledi.

"Yerinde Dönüşüm sisteminde revizyon şart"

Kadircan Esen, 6 Şubat depreminde devletin arama kurtarma ve kriz yönetiminde başarılı olduğunu ancak deprem sonrası inşa ve güçlendirme süreçlerinde ciddi bürokratik aksaklıklar yaşandığını dile getirdi. Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da vatandaşların bu aksaklıkları yoğun şekilde hissettiğini belirten Esen, yerinde dönüşüm projelerinin hızlanması için ekonomik ve işleyiş açısından mutlaka revizyon gerektiğini vurguladı.

"Yapı denetimli binalar can güvenliğinde başarılı ama mal güvenliği noktasında yetersiz"

Esen, 11 ilde denetim hizmeti alan 151 bin 990 yapıdan yalnızca 132'sinin çöktüğünü ve bu oranın can güvenliği açısından yüzde 99'un üzerinde bir başarı anlamına geldiğini söyledi. Ancak mal güvenliği noktasında eksikliklerin bulunduğunu ve bu durumun bina önem katsayısından kaynaklandığını belirten Esen, deprem yönetmeliğinde yapılacak bir yenilenmenin önem katsayısını en az 1,2'ye çıkarması gerektiğini ifade etti.

"Yerel yönetimler vatandaşa projeleri doğru anlatmalı"

Esen, rezerv alanlar ve yerinde dönüşüm projeleri konusunda devletin önemli çalışmalar yaptığını belirterek vatandaşların bu süreçlerde daha iyi bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Geçmişte yerel yönetimlerde idari görevler aldığını hatırlatan Esen, vatandaşlarla projelerin detaylı şekilde paylaşıldığında uzlaşma oranlarının yüzde 90'ların üzerine çıktığını belirtti. Esen, yerel yönetimlerin bakanlıkla işbirliği yaparak bilgilendirme ofisleri açması ve halkı projeler hakkında daha fazla bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.

Yerinde dönüşüm ve güçlendirme süreçlerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için hem vatandaşların hem de yerel yönetimlerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Esen, bu süreçlerin hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi. - MALATYA