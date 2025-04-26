Deprem sonrası fahiş fiyat artışlarına karşı denetimler başlatıldı

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından ilkyardım çantası, deprem çadırı ve çantası gibi malzemelerde fahiş fiyat artışı yapıldığına dair şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri bu ürünlerin satışını gerçekleştiren işletmeler nezdinde denetimler gerçekleşti.

ELEKTRONİK PAZARLAR DA MERCEK ALTINDA

BİN 79 ÜRÜN MERCEK ALTINDA

"FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA İLİŞKİN DENETİMLER SÜRECEK"

Ticaret Bakanlığı olarak adil, şeffaf, tüketici dostu, aynı zamanda işini layıkıyla yapan ticari işletmelerimizin hakkının korunduğu bir piyasa düzeninin sağlanması adına mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurguluyor; afet durumlarında toplumsal hassasiyeti fırsata çevirerek fahiş fiyat artışı yapan ve vatandaşlarımızı mağdur eden kişi ve kuruluşlara karşı denetimlerimizin devam edileceğini bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadesi kullanıldı.