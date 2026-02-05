6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Deprem bölgesindeki OSB'lerde deprem öncesi kapasiteye yaklaşıldı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, deprem bölgesindeki Organize Sanayi Bölgeleri'nde ( Osb ) toparlanmanın sürdüğünü belirterek, "Deprem bölgemizdeki Osb'lerimizin, yoğun bir üretim iştahı var ve toparlanmak için güçlü bir mücadele veriliyor. Osb'lerimizde, deprem öncesi kapasiteye ulaşmamıza az kaldı." dedi.

Kütükcü, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve üretimin sekteye uğradığı Osb'lerin, son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Depremlerin sadece bölgedeki 11 kenti değil, Türkiye'yi de sarstığını dile getiren Kütükcü, üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, felaketin acısını millet olarak halen yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Bölgedeki Osb'lerde ise kademeli bir toparlanma süreci yaşandığını, yaşanan çift haneli üretim kayıplarının 2025 yılı sonu itibariyle yönünü pozitife çevirdiğini bildiren Kütükcü, deprem bölgesindeki Osb'lerde, toparlanma mücadelesinin sürdüğünü aktardı.

"Çok boyutlu mücadele bölge sanayisini zorladı"

Kütükcü, depremin bölgedeki çalışma hayatını ve üretimi olağanüstü etkilediğine işaret ederek, "Deprem bölgesindeki sanayiciler, depremin açtığı fiziki hasar ve iş gücü kayıplarının yanı sıra, aynı zamanda küresel ekonomideki dalgalanmalar ve ülkedeki sıkı para politikasının getirdiği zorluklarla mücadele etti. Bu çok boyutlu mücadele, bölge sanayisini zorladı. Deprem bölgesindeki 11 şehirde, 60 OSB bulunuyor. Bu OSB'lerin, 40'ı işletme aşamasında. İşletmedeki OSB'lerimizde ağırlığı Gaziantep ve Adana'da olmak üzere, şu anda toplam 5 bin 244 fabrikamız üretim yapıyor. Türkiye genelinde OSB'lerimizde üretim yapan 68 bin 933 fabrikamızın yüzde 7,6'sı deprem bölgesinde." diye konuştu.

OSBÜK olarak üretimin seyrini izlemek için OSB'lerin elektrik tüketimini anlık olarak takip ettiklerinin altını çizen Kütükcü, bu verilerin bölge sanayicilerinin deprem öncesine dönmek için verdiği mücadeleyi teyit ettiğini kaydetti.

"2025'te OSB'lerimiz hızlı bir toparlanma sürecine girdi"

Kütükcü, depremin gerçekleştiği Şubat 2023'te OSB'lerin üretimin, Ocak 2023'e göre yüzde 42,9 gerilediğini, daha sonra sektörel olarak farklılık gösterse de halen devam eden kademeli bir toparlanma sürecinin başladığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2023'ün tamamında deprem bölgesindeki OSB'lerimizde yüzde 5,35, 2024'te ise yüzde 2,72 üretim kaybı yaşadık. 2025'te ise bölgedeki OSB'lerimizde, üretim bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak, hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Bu oranlar da göstermektedir ki, deprem bölgemizdeki OSB'lerimizin yoğun bir üretim iştahı var ve toparlanmak için güçlü bir mücadele veriliyor. OSB'lerimizde, deprem öncesi kapasiteye ulaşmamıza az kaldı. Deprem öncesi 2022'de yaklaşık 13,9 milyon megavat (MW) elektrik tüketen bölgedeki OSB'lerimizde, bu rakam 2025 sonu itibariyle 13,7 milyon MW olarak gerçekleşti. Önümüzdeki dönem, bu üretim kayıpları da telafi edilecek. Ben bölge sanayicilerimizi, üretim kararlılıklarından dolayı tebrik ediyorum. Zira bu üretim çabası, tarihi bir mücadeledir. Ayrıca devletimizin deprem bölgemizdeki verdiği yeniden inşa etme gayreti de tarihe geçecek bir mücadeledir. Devlet, millet el ele vererek, asrın felaketinin açtığı derin yaraları birlikte sarmaya devam edeceğiz."