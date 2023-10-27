Deprem Bölgesinde İstihdamı Artırmak İçin Yeni Müjdeler Açıklanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yardımcısı Ahmet Aydın, deprem bölgesinde istihdamı arttırmak için esnaf, işçi ve işveren için yeni müjdeler açıklanacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş-Kur ve SGK kanalıyla deprem bölgesinde bugüne kadar ciddi katkılar sağlandığını vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yardımcısı Ahmet Aydın, 'işbaşı eğitim' ile ilgili yeni bir yönetmelik taslağının hazırlandığını ve istihdamı artıracak yeni müjdeler olacağını kaydetti.

Ahmet Aydın, Adıyaman Valiliği'nde istihdam toplantısına katıldıktan sonra, belediye, il genel meclisini ziyaret ederek, Organize Sanayi Bölgesi'nde işadamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantı yaptı. Burada işadamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, daha sonra işletmeleri gezdi.

İşçilerle sohbet eden Bakan Yardımcısı Aydın, burada gazetecilere açıklamada bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Aydın, "Özellikle İş-Kur ve SGK'dan deprem bölgesi için bu güne kadar çok ciddi destekler sağlandı. Yani mücbir sebep ilan edilerek, borçların ödenmesi ertelenmesi, sağlık ve sigorta primlerinin ödenmesi noktasında ciddi kolaylıklar, avantajlar deprem bölgesine sağlandı. İş-Kur marifetiyle Kısa Çalışma Ödeneğinden tutunda, çıkan nakdi desteklere kadar pek çok desteği deprem bölgesine sağladık. Ama yeni çalışmalarımız da var. Şu anda yönetmelik taslağı hazırlanıyor. İşbaşı eğitim ile ilgili bu işi daha da kolaylaştıracak, esnafımızı, işçimizi, işverenimizi daha da rahatlatacak, istihdamı arttıracak yeni müjdelerimiz de yakın zamanda olacak" dedi.

"Orta Doğu'daki ateş tüm dünyayı sarabilir"

Aydın, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliam ile ilgili ise "Ülke olarak bağımsızlığımızı elde etmemiz kolay olmadı. 100 yıl önce biz bunu başardık ama şu anda, yaklaşık 100 yıldır Filistin topraklarında da bir dram yaşanıyor. Orada adeta yapay bir devlet kurulmaya çalışılıyor ki bu bir terör devletidir. Çünkü hiçbir hukuk tanımayan, hiçbir dinde hiçbir kitapta yeri olmayan, hiçbir vicdana ve merhamete sığmayan ciddi, acımasız bir İsrail devlet terörüyle Filistinli kardeşlerimiz karşı karşıyadır. Tüm ülkeleri bu terörü durdurmaya duyarlı olmaya çağırıyoruz. Çünkü burada bu ateş sönmez ise bu ateş çok daha da büyüyebilir. Sadece Ortadoğu'yla da sınırlı kalmayabilir, bütün dünyayı sarabilecek bir noktaya gelebilir. Çok büyük bir savaştan, büyük yıkımlardan eğer kurtulmak istiyorsak, oluşmasını engellemek istiyorsak hepimizin bu noktada elini taşın altına koyması lazım. Bütün dünya devletlerinin bu noktada duyarlı davranması lazım. Ama maalesef burada da bu gün yine bunu gördük ki Filistin'de ölenler Müslüman olunca Batı körleri ve sağırları oynuyor" diye konuştu. - ADIYAMAN