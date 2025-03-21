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Deprem bölgesinde inşaat işçilerinin yevmiye ücreti 7 bin liraya ulaştı

Deprem bölgesinde inşaat işçilerinin yevmiye ücreti 7 bin liraya ulaştı
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Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. bölgede yıllardır devam eden inşaatlar çalışanların yevmiye ücretleri Türkiye ortalamasının çok üstünde. Buna göre bölgede görevli bir inşaat işçisinin günlük ücreti 7 bin liraya ulaştı.

Deprem bölgesindeki yoğun inşaat faaliyetleri ve işçi ihtiyacı, yevmiye ücretlerinin artmasına neden oldu. İnşaat sektörü, Türkiye genelinde 4 bin 500 lira yevmiye alırken deprem bölgesinde yevmiyeler rekor kırdı.

Deprem bölgesinde 3 bin 500'e yakın şantiyede inşaat çalışmaları sürüyor. Bölgedeki yoğun inşaat faaliyetleri işçi yevmiyelerini de doğrudan etkiliyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İstanbul'da bir inşaat işçisinin yevmiyesi 4 bin 500 lirayı bulurken, deprem bölgesinde 7 bin lirayı geçiyor.

BÖLGEDE 182 BİN İŞÇİ ÇALIŞIYOR

Sektör yetkilileri, kalifiye elemanların büyük çoğunluğunun bölgeye gittiğini belirterek İstanbul'da eleman sorunu yaşandığına dikkat çekiyor. Ustaların deprem bölgesine gittiğini belirten yetkililer, oradaki fiyatların büyükşehirlerde de talep edilmeye başlandığını ifade ediliyor. Bölgede 182 bin inşaat işçisinin faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVeysel N:

çok gören varsa veya kıskanan gidip inşaatta çalışsın. sağukta sıcakta çatı yok dam yok soba yok klima yok zor iş totonuz yemez.

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

iste boyle olmali bir işçi futbolcudan çok kazandığı zaman o ülkeye adalet gelmiş demektir

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Haber YorumlarıCuma Agsu:

Gaziantepliyim daha duymadin insaat işcisi 7 bin aliyor diye

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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

bi siz kalmıştınız sizde hoşgeldiniz.

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Haber YorumlarıAlper:

Abi bu benim numaram 05369130831 oglumla beraber is ariyorum gercektende cok ihtiyacim var deprem bolgesinde insaat,tas duvar ne olsa giderim.bu haberi kim yazdiysa lutfen bize ulasin biz calismak istiyoruz.

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