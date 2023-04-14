Deprem bölgesinde brüt asgari ücret uygulaması ekonomik canlanmayı hızlandıracak

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Bakanı Nilüfer Çevikel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı deprem bölgesindeki illerde brüt asgari ücret uygulamasının, bölgeden göçü önleyeceği gibi, tersine göçü başlatacağını ve ekonomik canlanmayı hızlandıracağını söyledi.

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Deprem bölgesinden yoğun göçün önüne geçmek için, zarar gören illerin 6. Bölge kapsamına alınması, işveren ile çalışanlardan kesilen vergi ve SGK primlerinin kendilerine ödenerek bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi önerisinde bulunmuştuk. Geçtiğimiz günlerde söz konusu illerin 6. Bölge kapsamına alındığını açıklayan Sayın Cumhurbaşkanımız, dün de deprem bölgesinde yaşayan asgari ücretliler için brüt asgari ücret uygulamasına geçileceği müjdesini verdi. Buna göre deprem bölgesinde çalışan işçilerden SGK primi ve işsizlik sigortası primi kesintisi yapılmayacak. Aradaki fark doğrudan maaş olarak asgari ücretli çalışanın hesabına yatacak. Önerilerimizin hayata geçmesinden son derece mutlu olduk. Brüt asgari ücret uygulamasının, yeni göçlerin olmasını engelleyeceği gibi tersine göçü başlatacağına ve depremzede illerimizde ekonomik canlanmayı hızlandıracağına inanıyorum" diye konuştu.

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, bölgede 12 ay boyunca devam edecek uygulama süresinin, gerektiğinde uzatılmasının yerinde olacağını vurguladı.