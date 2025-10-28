Denizli Ticaret Odası, Yüksek İstişare Kurulunu topladı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yüksek İstişare Kurulu (YİK), DTO Başkanı Uğur Erdoğan'ın yönetiminde toplandı. Denizli'nin ve sektörlerinin geleceğine dair öneri, fikir ve projelerin masaya yatırılan toplantı için Başkan Erdoğan, "Sektörlerimiz, Denizli'miz ve üyelerimiz için hazırladığımız yeni projelerimizin sunumunu yaptık ve görüşlerini aldık. Süregelen projelerimizin son durumu hakkında da bilgilendirdik. El birliğiyle hem odamızı hem de şehrimizi ve sektörlerimizi büyüteceğiz, hep beraber gelişip daha da güçleneceğiz" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yüksek İstişare Kurulu (YİK), DTO Başkanı Uğur Erdoğan'ın yönetiminde toplandı. Yoğun ilgi gören toplantıda şehrin sektörlerinin ve iş dünyasının geleceğinin planlandığı DTO'nun Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıkları ile kamu kurum ve kuruluşlarından desteklenmeye uygun görülen projeleri ile DTO'nun uzman teknik ekibinin yerel kalkınma hamlesi teşvik programına dair hazırladığı yerel yatırım konuları görüşüldü. Başkan Erdoğan, toplantının başında, YİK'e yeni katılan Önceki Dönem Denizli Milletvekillerinden ve DTO Başkanlarından Mehmet Yüksel, tanınmış iş insanları Süleyman Öztürk ve Mehmet Ercüment Erdem ile Ziraat Bankası Denizli Bölge Başkanı Hüseyin Kahraman'a, kısa bir konuşmayla katılımlarından dolayı teşekkür ederek "Hoş geldiniz. Sizlerle daha da güçlendik. Bugünden itibaren sunacağınız değerli katkılarınız için teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Erdoğan, YİK üyelerine Denizli ekonomisinin durumunu özetledi

Başkan Erdoğan, DTO YİK üyelerine, Denizli'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu da kısaca özetledi. Sektörlerin ve ihracatçının hangi durumda olduğuna dair bir tablo çizdi. Başkan Erdoğan, "Denizli olarak, ihracatçı iller arasında 8'inci sıradayız. Ocak-eylül arasındaki 9 aylık dönemdeki ihracatımız 3 milyar 493 bin 561 dolar; geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1'lik bir artışımız var. Ancak lokomotif sektörlerimiz hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 2,84, tekstil ve ham maddelerinde de yüzde 1,14'lük bir azalış söz konusu. Yine öne çıkan sektörlerimizden elektrik ve elektronik yüzde 19,61, demir ve demir dışı metaller yüzde 13,63, madencilik ürünleri yüzde 9,78, çelikte de yüzde 4,69'luk bir artış yakaladık. Geçen ay 173 ülkeye ihracat yaptık. Son 12 aylık ihracatımız ise 4 milyar 612 bin 919 dolara ulaştı. Öte yandan Ocak-Ağustos arasındaki 8 aylık dönemdeki ithalatımız 1 milyar 383 bin 26 dolar oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,19'luk bir artış var. İthalatımız, öne çıkan sektörlerimizden materyallerin geri kazanımı ile tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesinde ise azaldı. Son 12 aylık ithalatımız, 2 milyar 99 bin 838 dolar olarak kayıtlara geçti. Oda olarak yılın ilk 9 ayında bin 206 yeni üye kaydettik. Yeni üye kaydımız, geçen yılla hemen hemen aynı. 23 bin 300 üyeye çok yaklaştık. Yıllık bazda üye artış oranımız yüzde 4,39. Bu arada istihdama da bakacak olursak SGK'nın resmi verilerine göre geçen yıl Ocak-Temmuz arasındaki 7 aylık dönemde 4a kapsamındaki çalışan 226 bin 334 idi. Bu yıl aynı dönemde yüzde 0,47'lik bir artış ile 227 bin 400 oldu. Yabancı sermaye ortaklı firmalarımız bu yıl 9 ayda 18 arttı ve toplamda 422'ye ulaştı. Yabancı sermaye oranı yüzde 49,89, yabancı sermaye tutarı ise 489 milyon 853 bin 980 TL oldu. Göreve geldiğimizde fuar organizasyonu 4-5 ile sınırlı idi; zamanla 3 katına kadar çıkardık. Tekstil, teknik tekstil, tekstil makineleri, otomotiv, gıda ve içecek, ambalaj, inşaat, mermer, dekorasyon ve medikal sağlık sektörlerinde dünyanın dört bir tarafındaki en önemli yurt dışı fuarlara, yıllık 600-700 arasında üyemizi yolluyoruz. Bugüne kadar Almanya, Dubai, Yunanistan, Rusya Federasyonu, İtalya, İngiltere, Fransa, İspanya, Belçika, Polonya ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çok sayıda ülkeye gidildi. Beraberinde iş ve inceleme gezileri ile resmi temasların gerçekleştirildiği toplantılar da düzenlendi. Artık üyelerimiz bu tür organizasyonlarımıza yoğun ilgi gösteriyorlar, teşekkür ederiz" diye konuştu.

DTO'nun projeleri, artarak son sürat devam ediyor

Başkan Erdoğan, konuklarını, projelerindeki son durum hakkında da bilgilendirdi. Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası olarak yürüttüğümüz tüm bu projeler, şehrimizin üretim altyapısını güçlendirmiş, eğitim ve istihdam alanında binlerce kişiye dokunmamızı sağlamıştır. Ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenen çalışmalarımız, Denizli'mizi yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da örnek gösterilen bir üretim ve dönüşüm merkezi haline getirmiştir. Daha güçlü bir Denizli için, hep beraber bilgiyle, iş birliğiyle ve yenilikçi bir zihniyetle çalışmaya devam edeceğiz. Bu sürecin, Denizli'nin 2026 yılı ve sonrasındaki kalkınma ajandasına yön verecek ortak bir akıl çalışması olacağına inanıyorum. Katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Bu sene, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından desteklenecek konuların ilk dördü, doğrudan son 5 yıldır üzerinde yoğun çalıştığımız teknik tekstil üretimi ile ilgili. Bu kapsamda, 6 üyemizin destek başvurusuna yardımcı olduk; her biri yaklaşık 100 milyon TL destek talebinde bulundu ve sonuçlanmasını bekliyorlar. Toplantımıza ve çalışmalarımıza katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için hepinize teşekkür ederiz" dedi.

DTO, YİK üyelerine, projelerin ayrıntılarını aktardılar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından, DTO Genel Sekreter Yardımcısı Tekstil Mühendisi Dr. Akay Gündoğan projelerinin içeriği hakkında teknik ekipleri tarafından hazırlanan bir sunumla, YİK üyelerini ayrıntılı bilgilendirdi. Ondan sonra da Mimar İbrahim Şenel DTO'nun yeni bina yapma çalışmalarındaki son durum ve projenin içeriği hakkında detaylı bilgi verdi.

Yoğun fikir alışverişinin ve bilgilendirmenin olduğu toplantı, katılımcıların tamamıyla günün anısına çektirilen fotoğraf karesi ile de sona erdi. - DENİZLİ