Denizli SGK'da EYT yoğunluğu sürüyor

Emeklilikte yaşa takılanlara ( Eyt ) ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik bekleyen Denizlililer, SGK İl Müdürlüğü önünde yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Milyonların merakla beklediği düzenleme, Resmi Gazete'de de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. EYT'den yaralanma hakkı kazanan Denizlili vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren başvuru işlemlerini yaptırmak için SGK'nın yolunu tuttu. Zaman zaman kuyruk yollara kadar taşarken, günler geçmesine rağmen kuyruk devam etti. Yoğunluğun devam edeceği ifade eden vatandaşlar, hayallerine kavuşacaklarını aktardı.

"Emekli olmama 13 sene var ama devletimiz sağ olsun EYT'den yararlandırdı"

Emekli olmanın mutluğunu kendisiyle birlikte emekli olmaya gelen kardeşiyle yaşayan Serap Yıldırım, "1997 yılında işe girdim, daha emekli olmama 13 sene var ama devletimiz sağ olsun EYT'den yararlandırdı. Bu saatten sonra emekliğin tadını çıkartacağız. Ablamla birlikte emekli olmaya geldik" diye konuştu.

Emekli olmasına uzun yıllar olmasına rağmen EYT sayesinde erken emekliliğe kavuştuğunu anlatan Sadegül Karınca ise, "Benim emekli olmama daha 10 yıl vardı. Erken bir mutluluk haberi geldi. Devletimiz sağ olsun. İnşallah güzel bir şekilde emekliliğin tadını çıkartacağız" dedi.

"EYT'nin çıkması çok iyi oldu"

Emekli olmak için sabah saatlerinde itibaren kızıyla birlikte sıra bekleyen Ramazan Tasa da, "EYT'nin çıkması çok iyi oldu. 1996 yılından bu yana çalışıyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ