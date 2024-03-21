Denizli OSB'den Ramazan Ayı İftar Organizasyonu

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini yürüten firmalar tarafından Ramazan ayı boyunca Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami ve Külliyesi'nde vatandaşlara iftar yemeği verilecek. Düzenlenen iftar yemeğinde her gün 3 bin vatandaş orucunu birlikte açacak.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda bölgede yer alan firmaların destekleriyle ramazan ayı boyunca Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami ve Külliyesi'nde vatandaşlara yönelik iftar yemeği veriliyor. Vatandaşların ve Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin yoğun olarak katıldığı iftar yemeğinde binlerce kişi orucunu hep birlikte açıyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan iftar yemeği organizasyonunda her gün farklı bir firma iftar yemeğine ev sahipliği yapıyor.

Denizli OSB öncülüğünde her yıl Ramazan Ayı'nda gerçekleştirilen iftar programına katılan vatandaşlar, düzenlenen iftar yemeğinden duydukları memnuniyetlerini dile getirirken, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

"Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşamak istiyoruz"

Konu ile alakalı açıklama yapan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu; "Denizli OSB Yönetim Kurulu olarak amacımız, soframızda yediğimiz yemeği tüm vatandaşlarımızla paylaşmak. Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşamak istiyoruz. Her gün 4 çeşit yemek çıkarıyoruz. Üniversitemizde okuyan, evlerinden uzak olan gençlerimiz, evine ulaşamayanlar, evinde yemek pişiremeyen insanlar gelip soframıza misafir oluyorlar. Bize destek vermek isteyen hayırsever üyelerimize de kapımız her zaman açıktır. Ben bu vesileyle Ramazan ayının ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ