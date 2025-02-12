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Denizli OSB'de GES Projesi İçin Paydaş Katılım Toplantısı Düzenlendi

Denizli OSB'de GES Projesi İçin Paydaş Katılım Toplantısı Düzenlendi
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Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak olan 'Denizli OSB Arazi GES Projesi' ile ilgili olarak paydaşların katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen proje hakkında detaylar katılımcılarla paylaşıldı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesinde kurulması planlanan 'Denizli OSB Arazi GES Projesi' kapsamında ilgili paydaşların katılımıyla 'Paydaş Katılımı ve Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nin yararlanıcısı olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve Dünya Bankası finansmanlı, Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında 'Denizli OSB Arazi GES Projesi' gerçekleştirilecek.

Proje ve faaliyetleri hakkında ilgili paydaşların proje hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınabilmesi adına Denizli OSB Konferans Salonu'nda Paydaş Katılımı ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Eptisa İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Departmanı Çevre Mühendisi Pınar Süren ve Eptisa Sosyal Uzmanı Dr. Leyla Şen, katılımcıları projenin detayları ve katkıları hakkında bilgilendirirken, paydaşlar görüş ve önerilerini paylaştı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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