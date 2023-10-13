Denizli'nin bağlarında üzüm hasadı sona erdi

Denizli'de bağcılığın merkezi olan Çal'da 83 bin 572 ton ürünün hasadı yapıldı

DENİZLİ - Türkiye üretiminde 3. sırada yer alan Denizli'de, uygun iklim özellikleri sayesinde üzüm üretim merkezi haline gelen Çal ilçesindeki bağlarda devam eden hasatta sona gelindi.

Çal ilçesinde gerçekleştirilen son üzüm hasadına Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Çal Kaymakamı Mert Çanga, İşletme Müdürü Selma Süren, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleriyle üreticiler katıldı.

Türkiye'de üzüm üretiminde 3. sırada yer alan Denizli'de 2022 yılı TÜİK verilerine göre 32 bin 474 hektar alanda 282 bin 663 ton ürün elde edildi. Denizli'de bağcılığın merkezi olan Çal'da ise 15 bin 170 hektar alanda 83 bin 572 ton ürünün hasadı yapıldı. Denizli'de üzüm yetiştiriciliği uygun iklim, arazi, toprak yapısına göre ağırlıklı olarak Çal, Buldan, Honaz, Baklan ve Güney ilçelerinde yapılıyor. Bölgenin iklim ve toprak yapısı üzüm üretimine uygun özellik taşıdığından bölgede yetiştirilen ürünler ihracat kalitesinde oluyor. Çal ilçesinde en fazla Çal karası çeşidi üretim yapılıyor. İlçede üretimi yapılan diğer çeşitler ise Sultani çekirdeksiz, Öküzgözü, Boğazkere, Kalecik karası, Syrah, Gabarnet ve Merlot çeşitlerinden oluşuyor. Çal ilçesinde kurutmalık üzüm üretim alanı 3 bin 500 hektar, sofralık üzüm üretim alanı ise 2 bin 60 hektar olrak kayıtlarda yer aldı. Denizli'de yıllık 50 bin ton işletim kapasitesi ile toplam 18 adet üretim tesisi bulunurken, bunun 9 tanesi Çal ilçesinde yer alıyor.

Hasat etkinliğinde konuşan İşletme Müdürü Selma Süren, "Bağlarımızın hasadı Ağustos'un 15'i ile Eylül ayının 15'i arası yapılıyor. Burada 100 dekarlık çekirdeksiz üzüm bağımız var. Hasadımız yapıldığı zamanlarda kesim ekibimiz geliyor ve bizim tek sıra şeklinde olan kasalarımıza hasat edilen ürünler tek sıra şeklinde döşeniyor. Buradan hiç zarar görmeden ürünü işletmemize ulaştırıyoruz ve işletmede 2 kg, 5 kg ve 7 kg kasalara işlemesi yapılıyor. Burada ürünlerin ambalajlaması yapılıyor ve yurt dışına ihracatı gerçekleştiriliyor. Bu süreçte bağcımızın, çiftçimizin büyük emeği var. Çünkü üretimde güzel kaliteli ürün olması çok önemli. Güzel kaliteli ürün alabilirsek bizde bu güzel ürünü işleyerek yurt dışına satabiliyoruz. Buradan bütün çiftçilerimize bir masajım var. Biz bu zorlu sezonda İl-İlçe Tarım Müdürlüğünün bütün uyarılarına uyup harfiyen bütün uygulamaları yaptığımız için az bir hasar ile bu sezonu kapattık. Üreticilerimize bu uyarılara uymalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Etkinlikte konuşan üretici ve işletmeci olan Abdullah Bulut da "Bu bölgemizde farklı ürün denemeleri yaptık. Şuanda da Crimson bağındayız. Manisa ovasının üzümlerine göre daha iyi sonuçlar aldık. Yayla üzümü özelliği taşıyan Crimson' da verim olarak gayet iyiyiz. Topraklarımızdaki potasyum yüksekliğinden dolayı çok lezzetli ve havanın yayla havası olması sebebi ile çok gevrek bir üzüm yapısı elde ediyoruz. Tane yapısı olarak ta 17-18 kalibrelere ulaştık. Yine buna paralel olarak Thompson Üzüm bağlarımız var ve çok iyi sonuçlar aldık. Bölgemizde kuru tarım diye tabir ettiğimiz susuz üretim yapılmaktadır ama biz kısmi olarak damla sulama sistemi ile üretimimizi destekliyoruz. Bunu bütün Üreticilerimize tavsiye ediyorum. Bir miktar su imkanı elde edebilen üreticilerimiz çok güzel sofralık üzüm üretecekler. Bizde bölgenin ürünlerini ihraç ediyoruz. Bu lezzetli kaliteli üzümleri Avrupa'da Çal Üzümü, Denizli Üzümü olarak sunuyoruz buda çok dikkat çekiyor ve talepler artıyor" diye konuştu.

Üzüm üreticileriyle birlikte hasat yapan İl Müdürü Şakir Çıkar ise şöyle konuştu:

"Üzüm ve bağcılık konusunda ilimiz Türkiye' de 3. sırada bulunmakta. Hem sofralık hem sanayilik hem de kurutmalık üzüm konusunda ülkemizde önemli bir yer almakta. Bugün üreticilerimiz ile bir araya geldik. Bu yıl yağışların uzun süre sürmesinden dolayı rekolte de bir düşüş söz konusu ama üreticilerimiz ürünlerin yeteri kadar piyasada değer kazanmasından dolayı mutlular, huzurlular. Üreticilerimizin bugün çalışmalarına ortak olduk, omuz verdik ve onlarla beraber hasadımıza katıldık. İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bu yıl üreticilerin hastalıklar nedeniyle mağdur olduğunun altını çizen Çal Kaymakamı Mert Çanga da "Çal üzümle bağdaşlaşmış üzümle bütünleşmiş bir ilçemiz. İlçemizin her yerinde girdiğiniz andan itibaren sağında solunda her yerinde üzüm bağları ile karşılaşmanız mümkün. Bu sene maalesef ki Mildiyö hastalığına üzüm bağlarımız yakalandı. Bunun la ilgili tüm tedbirleri almış olmamıza rağmen verimde düşüş oldu. Bu süreçte Tarım il Müdürlüğümüz ile önümüzdeki süreçte bu tarz hastalıklara yakalanmamız için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Bu konuda Tarım İl Müdürlüğümüz gerçekten çok ilgili onlara da buradan teşekkür ediyorum. Tüm üretici çiftçilerimize üzüm hasatlarında bol verimler diliyorum" ifadelerini kullandı.